हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIndia vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?

India vs Russia Economy: भारत से आधी है रूस की GDP, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कहां है रूस का नंबर?

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत चौथे नंबर पर है, जबकि रूस लिस्ट में नौवें नंबर पर आता है. दोनों की जीडीपी में करीब आधे का अंतर है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 04 Dec 2025 02:04 PM (IST)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार (4 दिसंबर, 2025) को दो दिन के लिए भारत आ रहे हैं. पुतिन के इस दौरे की चर्चा सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया कर रही है. तीन महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन चीन के तियांजिन में मिले थे तो दोनों की दोस्ती की बातें पूरी दुनिया ने की थी. दोनों एससीओ समिट के लिए चीन पहुंचे थे.

रूसी राष्ट्रपति ऐसे समय पर भारत आ रहे हैं, जब रूस से तेल खरीदने के लिए भारत को भारी-भरकम टैरिफ देना पड़ रहा है. उसके बावजूद भारत की जीडीपी ग्रोथ देखकर पूरी दुनिया हिल गई है. पिछले महीने ही वित्त मंत्रालय ने बताया कि जुलाई से सितंबर की तीसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2 प्रतिशत दर्ज किया गया. यह आंकड़ा देखकर पूरी दुनिया हैरान है क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका की ओर से लगाए गए भारी भरकम टैरिफ की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है. 

अब दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो रूस की इकोनॉमी भारत से आधी है. भारत इस साल जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है. भारत की कुल जीडीपी 4.3 ट्रलियन डॉलर है, जबकि रूस की जीडीपी 2.54 ट्रिलियन डॉलर है. रूस दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नौवें नंबर पर आता है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरदीने के लिए भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ की पेनल्टी लगाई है, जबकि 25 प्रतिशत टैरिफ पहले ही उन्होंने बढ़ा दिया था. उनका कहना है कि भारत अमेरिका के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिसके बदले उन्होंने 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया और 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ उन्होंने रूसी तेल खरीदने के लिए पेनल्टी के तौर पर लगाया है

पुतिन शाम को दिल्ली पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे. पीएम मोदी ने उनके लिए प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया है. इस मुलाकात में ऊर्जा, व्यापार और रक्षा से जुड़े कई समझौते होने की संभावना है. साथ ही कई अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान, चीन और यूक्रेन की दोनों लीडर्स की मीटिंग पर खास नजर है.

 

Published at : 04 Dec 2025 02:02 PM (IST)
