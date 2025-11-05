एक्सप्लोरर
कितनी पढ़ी-लिखी हैं बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अशनूर कौर? छोटी सी उम्र में बना ली करोड़ों की नेटवर्थ
Ashnoor Kaur Education and Net Worth: अशनूर कौर एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार हैं. BB की सबसे छोटी कंटेस्टेंट की एजुकेशन और नेटवर्थ दोनों ही तारीफ के लायक हैं.
‘बालिका वधू’ और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ जैसे हिट शोज में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुकी अशनूर कौर अब बिग बॉस 19 में धमाल मचा रही हैं. 21 साल की अशनूर अपने स्मार्ट गेम से फैंस को खूब इंप्रेस कर रही हैं. इतनी कम उम्र में उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग में बल्कि पढ़ाई में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उनकी एजुकेशन और नेटवर्थ जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.
