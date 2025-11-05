हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितनी पढ़ी-लिखी हैं बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अशनूर कौर? छोटी सी उम्र में बना ली करोड़ों की नेटवर्थ

कितनी पढ़ी-लिखी हैं बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अशनूर कौर? छोटी सी उम्र में बना ली करोड़ों की नेटवर्थ

Ashnoor Kaur Education and Net Worth: अशनूर कौर एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार हैं. BB की सबसे छोटी कंटेस्टेंट की एजुकेशन और नेटवर्थ दोनों ही तारीफ के लायक हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 12:19 PM (IST)
Ashnoor Kaur Education and Net Worth: अशनूर कौर एक्टिंग के साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार हैं. BB की सबसे छोटी कंटेस्टेंट की एजुकेशन और नेटवर्थ दोनों ही तारीफ के लायक हैं.

‘बालिका वधू’ और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ जैसे हिट शोज में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत चुकी अशनूर कौर अब बिग बॉस 19 में धमाल मचा रही हैं. 21 साल की अशनूर अपने स्मार्ट गेम से फैंस को खूब इंप्रेस कर रही हैं. इतनी कम उम्र में उन्होंने न सिर्फ एक्टिंग में बल्कि पढ़ाई में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है. उनकी एजुकेशन और नेटवर्थ जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

1/10
अशनूर कौन ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस टीवी पर कदम रखा था. लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा.
अशनूर कौन ने बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस टीवी पर कदम रखा था. लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा.
2/10
अशनूर कौर ने महज 5 साल की उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था.
अशनूर कौर ने महज 5 साल की उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था.
3/10
अशनूर कौर ने अपने करियर की शुरुआत ‘झांसी की रानी’ से की थी. इसके बाद वह ‘साथ निभाना साथिया’ में नजर आईं.
अशनूर कौर ने अपने करियर की शुरुआत ‘झांसी की रानी’ से की थी. इसके बाद वह ‘साथ निभाना साथिया’ में नजर आईं.
4/10
आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस ने 10वीं और 12वीं में उन्होंने 90 परसेंट से अधिक मार्क्स हासिल किए हैं.
आपको जानकर हैरानी होगी कि एक्ट्रेस ने 10वीं और 12वीं में उन्होंने 90 परसेंट से अधिक मार्क्स हासिल किए हैं.
5/10
वहीं 12वीं के बाद अशनूर ने बैचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) कोर्स करने के लिए एक्टिंग से 3 साल का ब्रेक भी ले लिया था.
वहीं 12वीं के बाद अशनूर ने बैचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) कोर्स करने के लिए एक्टिंग से 3 साल का ब्रेक भी ले लिया था.
6/10
अशनूर ने टीवी के कई हिट सीरियल्स के अलावा ‘संजू’ और ‘मनमर्जियां’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है.
अशनूर ने टीवी के कई हिट सीरियल्स के अलावा ‘संजू’ और ‘मनमर्जियां’ जैसी फिल्मों में भी काम किया है.
7/10
अपने दम पर अशनूर आज एक लैविश लाइफ जीती हैं.
अपने दम पर अशनूर आज एक लैविश लाइफ जीती हैं.
8/10
टाइम्स नाउ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपये के आस-पास बताई गई है.
टाइम्स नाउ रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ 7 करोड़ रुपये के आस-पास बताई गई है.
9/10
वह एक एपिसोड के लिए करीब 40 से 45 हजार रुपये चार्ज करती हैं.
वह एक एपिसोड के लिए करीब 40 से 45 हजार रुपये चार्ज करती हैं.
10/10
अशनूर कौर के पास मुंबई में खुद का एक आलीशान घर होने के साथ-साथ कई लग्जरी कारें भी हैं. इसमें BMW X3 भी शामिल है.
अशनूर कौर के पास मुंबई में खुद का एक आलीशान घर होने के साथ-साथ कई लग्जरी कारें भी हैं. इसमें BMW X3 भी शामिल है.
Published at : 05 Nov 2025 12:19 PM (IST)
Tags :
Balika Vadhu Ashnoor Kaur Bigg Boss 19

Photo Gallery

View More
Embed widget