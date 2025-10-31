हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
गौरव खन्ना की वाइफ की 8 तस्वीरें: सोशल मीडिया क्वीन हैं आकांक्षा चमोला, यहां देखें सिजलिंग लुक

गौरव खन्ना की वाइफ की 8 तस्वीरें: सोशल मीडिया क्वीन हैं आकांक्षा चमोला, यहां देखें सिजलिंग लुक

Gaurav Khanna Wife Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको गौरव खन्ना की रियल वाइफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं. जो सोशल मीडिया पर अपनी स्टाइल के जरिए छाई रहती हैं

By : सखी चौधरी  | Updated at : 31 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Gaurav Khanna Wife Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको गौरव खन्ना की रियल वाइफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं. जो सोशल मीडिया पर अपनी स्टाइल के जरिए छाई रहती हैं

टीवी के पॉपुलर एक्ट्रेस गौरव खन्ना इन दिनों ‘बिग बॉस 19’ के घर में धमाल मचा रहे हैं. शो में उनका गेम और पर्सनैलिटी लोगों को खूब पसंद कर रहे हैं. इसी बीच हम आपको एक्ट्रेस की वाइफ से रूबरू करवा रहे हैं. जोकि खुद एक फेमस एक्ट्रेस हैं और खूबसूरत में बॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं.

1/8
गौरव खन्ना की वाइफ का नाम आकांक्षा चमोला है. जिनसे उन्होंने साल 2016 में शादी रचाई थी. दोनों छोटे पर्दे के फेमस कपल हैं.
गौरव खन्ना की वाइफ का नाम आकांक्षा चमोला है. जिनसे उन्होंने साल 2016 में शादी रचाई थी. दोनों छोटे पर्दे के फेमस कपल हैं.
2/8
गौरव की वाइफ आकांक्षा खुद भी एक टीवी एक्ट्रेस हैं. इसके साथ-साथ वो डांस में भी माहिर हैं. जिसकी झलक वो सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिखाती रहती हैं.
गौरव की वाइफ आकांक्षा खुद भी एक टीवी एक्ट्रेस हैं. इसके साथ-साथ वो डांस में भी माहिर हैं. जिसकी झलक वो सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिखाती रहती हैं.
3/8
आकांक्षा 41 साल की हैं और इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती और फिटनेस देखते ही बनती हैं. फैंस भी उनके कर्वी फिगर के दीवाने हैं.
आकांक्षा 41 साल की हैं और इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती और फिटनेस देखते ही बनती हैं. फैंस भी उनके कर्वी फिगर के दीवाने हैं.
4/8
आकांक्षा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपना करियर टीवी शो ‘स्वरागिनी’ से शुरू किया था. इसके बाद वो भुतू और कैन यू सी मी जैसे शोज में नजर आई.
आकांक्षा की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस ने अपना करियर टीवी शो ‘स्वरागिनी’ से शुरू किया था. इसके बाद वो भुतू और कैन यू सी मी जैसे शोज में नजर आई.
5/8
गौरव से आकांक्षा एक ऑडिशन के दौरान मिली थी. फिर धीरे-धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई.
गौरव से आकांक्षा एक ऑडिशन के दौरान मिली थी. फिर धीरे-धीरे दोनों में बातचीत बढ़ती और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई.
6/8
गौरव और आकांक्षा की शादी को 10 साल पूरे होने वाले हैं. लेकिन कपल का अभी तक कोई बच्चा नहीं हैं. इसको लेकर शो में गौरव ने कहा था कि आकांक्षा अभी मां नहीं बनना चाहती.
गौरव और आकांक्षा की शादी को 10 साल पूरे होने वाले हैं. लेकिन कपल का अभी तक कोई बच्चा नहीं हैं. इसको लेकर शो में गौरव ने कहा था कि आकांक्षा अभी मां नहीं बनना चाहती.
7/8
बता दें कि आकांक्षा एक्ट्रेस होने के साथ सोशल मीडिया क्वीन भी हैं. इंस्टा पर उनके लाखों फॉलोवर्स हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर खूब प्यार लुटाते हैं.
बता दें कि आकांक्षा एक्ट्रेस होने के साथ सोशल मीडिया क्वीन भी हैं. इंस्टा पर उनके लाखों फॉलोवर्स हैं. जो उनकी हर पोस्ट पर खूब प्यार लुटाते हैं.
8/8
हालांकि इन दिनों एक्ट्रेस काफी ट्रोल हो रही हैं. क्योंकि उन्होंने गौरव के सपोर्ट में एक भी पोस्ट शेयर नहीं की. ऐसे में एक्टर के फैन उनकी वाइफ से काफी खफा हैं.
हालांकि इन दिनों एक्ट्रेस काफी ट्रोल हो रही हैं. क्योंकि उन्होंने गौरव के सपोर्ट में एक भी पोस्ट शेयर नहीं की. ऐसे में एक्टर के फैन उनकी वाइफ से काफी खफा हैं.
Published at : 31 Oct 2025 06:37 PM (IST)
Gaurav Khanna Akanksha Chamola Bigg Boss 19

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
