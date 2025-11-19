हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कब होगी भारती सिंह की डिलिवरी? 41 की उम्र में दूसरी बार बनेंगी मां

कब होगी भारती सिंह की डिलिवरी? 41 की उम्र में दूसरी बार बनेंगी मां

Bharti Singh Pregnancy: कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली है. उनके फैंस इस गुड न्यूज से काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कब होगी भारती की डिलिवरी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Bharti Singh Pregnancy: कॉमेडियन भारती सिंह जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली है. उनके फैंस इस गुड न्यूज से काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि कब होगी भारती की डिलिवरी?

टीवी की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह एक बार फिर अपनी मां बनने को लेकर सुर्खियों में हैं. 41 की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रहीं भारती की डिलिवरी को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटेड है. ऐसे में सभी की नजरें अब उनकी डिलिवरी टाइमलाइन पर टिकी हुई हैं.

भारती सिंह 41 की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. भारती अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी में काफी एक्टिव हैं और शोज की शूटिंग कर रही हैं.
भारती सिंह 41 की उम्र में दूसरी बार मां बनने वाली हैं. भारती अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी में काफी एक्टिव हैं और शोज की शूटिंग कर रही हैं.
हाल ही में भारती सिंह के दोस्तों ने उनके लिए सरप्राइज बेबी शॉवर रखा. दोस्तों से मिला सरप्राइज देखकर भारती इमोशनल हो गई.
हाल ही में भारती सिंह के दोस्तों ने उनके लिए सरप्राइज बेबी शॉवर रखा. दोस्तों से मिला सरप्राइज देखकर भारती इमोशनल हो गई.
बेबी शॉवर के बाद उन्हें लाफ्टर शेफ के सेट के बाहर स्पॉट किया गया. भारती को देखते ही पैप्स उन्हें अपने कैमरे पर कैप्चर करने लगे.
बेबी शॉवर के बाद उन्हें लाफ्टर शेफ के सेट के बाहर स्पॉट किया गया. भारती को देखते ही पैप्स उन्हें अपने कैमरे पर कैप्चर करने लगे.
भारती ने कैमरे पर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. वो पैपराजी संग मस्ती करती दिखीं. उन्होंने बेबी बंप पर हाथ रखकर कहा कि इसे परसो हॉस्पिटल में जमा कराना है.
भारती ने कैमरे पर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. वो पैपराजी संग मस्ती करती दिखीं. उन्होंने बेबी बंप पर हाथ रखकर कहा कि इसे परसो हॉस्पिटल में जमा कराना है.
भारती कहती हैं कि परसो हॉस्पिटल जाना है. उनकी इस बात से अब अंदाजा लगाया जा रहा हैं कि दो दिन बाद उनकी डिलीवरी होनी है. अब कॉमेडियन ने ये सब मजाक में कहा है या सीरियस, ये तो वही जानती हैं. पर हां फैन्स उनकी डिलीवरी के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं.
भारती कहती हैं कि परसो हॉस्पिटल जाना है. उनकी इस बात से अब अंदाजा लगाया जा रहा हैं कि दो दिन बाद उनकी डिलीवरी होनी है. अब कॉमेडियन ने ये सब मजाक में कहा है या सीरियस, ये तो वही जानती हैं. पर हां फैन्स उनकी डिलीवरी के लिए एक्साइटेड दिख रहे हैं.
बता दें, भारती सिंह ने 3 दिसंबर, 2017 में हर्ष लिंबाचिया से शादी की थी. यह शादी गोवा में एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी.
बता दें, भारती सिंह ने 3 दिसंबर, 2017 में हर्ष लिंबाचिया से शादी की थी. यह शादी गोवा में एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी.
इस कपल का एक बच्चा है, उन्होंनें साल 2022 में अपने बेटे , लक्ष्य (जिन्हें प्यार से गोला कहते हैं) का वेलकम किया.
इस कपल का एक बच्चा है, उन्होंनें साल 2022 में अपने बेटे , लक्ष्य (जिन्हें प्यार से गोला कहते हैं) का वेलकम किया.
Published at : 19 Nov 2025 12:57 PM (IST)
Bharti Singh Haarsh Limbachiyaa

टेलीविजन फोटो गैलरी

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
महाराष्ट्र
BMC Election 2025:  कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी?इस तस्वीर से मिले संकेत
कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का साथ, अब शरद पवार की बारी? इस तस्वीर से मिल रहे संकेत
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस सुनामी! इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
इस एक्टर ने 2 साल में दी लगातार 15 हिट फिल्में, कोई नहीं तोड़ पाया रिकॉर्ड
अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
