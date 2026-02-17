हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनBigg Boss 20 की कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम आया सामने, जानें कौन है रिद्धिमा? ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर

सलमान खान के शो बिग बॉस का 19वां सीजन काफी वक्त पहले खत्म हो चुका है. ऐसे में 20वें सीजन को लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है. इतना ही नहीं शो के पहले कंटेस्टेंट को लेकर भी हिंट मिल चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Feb 2026 06:20 PM (IST)
सलमान खान के शो बिग बॉस का 20वां सीजन इस साल यानी 2026 में ऑन एयर होने वाला है.अब खबर आ रही है कि शो में मेघा बरसे फेम रिद्धिमा नजर आएंगी.चलिए जानते हैं ये हसीना कौन है.

रिद्धिमा को लेकर ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो बिग ब़ॉस 20 की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट हैं.ऐसी चर्चा इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन रखा था. इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से शो में उनकी एंट्री कंफर्म मानी जा रही है.
फैंस ने सेशन के दौरान रिद्धिमा से पूछा कि वो कब बिग बॉस में एंट्री लेंगी.इस पर एक्ट्रेस ने कहा,'मैं रास्ते में हूं.'इसके बाद से बिग बॉस 20 में उनकी एंट्री की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
Published at : 17 Feb 2026 06:20 PM (IST)
