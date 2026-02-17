एक्सप्लोरर
Bigg Boss 20 की कंफर्म कंटेस्टेंट का नाम आया सामने, जानें कौन है रिद्धिमा? ग्लैमर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को देती हैं टक्कर
सलमान खान के शो बिग बॉस का 19वां सीजन काफी वक्त पहले खत्म हो चुका है. ऐसे में 20वें सीजन को लेकर अब चर्चा शुरू हो चुकी है. इतना ही नहीं शो के पहले कंटेस्टेंट को लेकर भी हिंट मिल चुका है.
सलमान खान के शो बिग बॉस का 20वां सीजन इस साल यानी 2026 में ऑन एयर होने वाला है.अब खबर आ रही है कि शो में मेघा बरसे फेम रिद्धिमा नजर आएंगी.चलिए जानते हैं ये हसीना कौन है.
1/7
2/7
Published at : 17 Feb 2026 06:20 PM (IST)
Tags :SALMAN KHAN Bigg Boss 20 Redheemaa
टेलीविजन
8 Photos
पत्नी शेफाली जरीवाला के मौत के बाद क्या दूसरी शादी करेंगे पाराग? कहा - 'मुझे वो समय…'
टेलीविजन
8 Photos
कीकू शारदा ने अयोध्या में किए रामलला के दर्शन, पत्नी प्रियंका संग शेयर की आस्था भरी तस्वारें
टेलीविजन
7 Photos
पति संग यूं क्वालिटी टाइम स्पेंड के रहीं प्रेगनेंट सुरभि ज्योति, फ्लॉन्ट किया बेबी बम्प
टेलीविजन
7 Photos
महाशिवरात्रि पर शिव भक्ति में डूबीं एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना, पति संग किए महाकाल के दर्शन
टेलीविजन
7 Photos
शादी की सालगिरह पर गुरमीत ने देबिना को बताया अपनी ‘शक्ति’, रोमांटिक पोस्ट कर जीता फैंस का दिल
टेलीविजन
7 Photos
एक्ट्रेस नहीं पत्रकार बनना चाहती थीं हिना खान, एक्टिंग डेब्यू से पहले ली थी ये डिग्री
टेलीविजन
7 Photos
सुरभि ज्योति और सुमित सूरी की लव स्टोरी है फिल्मी, म्यूजिक वीडियो के सेट पर शुरू हुई थी प्रेम कहानी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
लाइव: ICU में हैं सलीम खान, शूटिंग छोड़ हॉस्पिटल पहुंचे सलमान खान, सामने आया हेल्थ अपडेट
मनोरंजन
तिहाड़ जेल से बाहर आते ही Rajpal Yadav का पहला रिएक्शन, कहा- 'मुझ पर जो भी आरोप हैं...'
मनोरंजन
Live: तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, अब भतीजी की शादी में हो पाएंगे शामिल
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office: 'मर्दानी 3' हिट है फ्लॉप? 18 दिनों में बजट का 77% ही वसूल पाई है रानी मुखर्जी की फिल्म
Advertisement
टेलीविजन
8 Photos
पत्नी शेफाली जरीवाला के मौत के बाद क्या दूसरी शादी करेंगे पाराग? कहा - 'मुझे वो समय…'
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion