Tuesday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'द केरला स्टोरी 2' का राज, 'ओ रोमियो और 'बॉर्डर 2' को भी पछाड़ा

Tuesday Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों कई फिल्मों का बोल बाला है. लेकिन हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'द केरला स्टोरी 2' इन सभी पर भारी पड़ रही है. आइये बताते हैं मंगलवार का कलेक्शन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 04 Mar 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

इन दिनों सिनेमाघरों में कई सारी फिल्में लगी हैं, हर एक फिल्म का अपना अलग ही फैन बेस है. हर फिल्म को देखने के लिए फैंस सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं. लेकिन किसी फिल्म को लगे 40 दिन हो गए हैं तो किसी फिल्म की रिलीज को महज चार दिन हुए हैं. आइये जानते हैं इन फिल्मों का मंगलवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा.

'द केरला स्टोरी 2' का कलेक्शन
'द केरला स्टोरी 2' फिल्म 27 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म पर चल रहे विवादों के चलते पहले दिन तो इस फिल्म ने म ही कलेक्शन किया. लेकिन अगले चार दिनों में फिल्म ने अपने कलेक्शन से हैरान कर दिया है. Sacnilk के मुताबिक 'द केरला स्टोरी 2' फिल्म ने रिलीज के पांचवे दिन यानी पहले मंगलवार को 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. जिसके बाद फिल्म की कुल कमाई 16.65 करोड़ रुपये हो गई है.

'ओ रोमियो' का कलेक्शन
शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'ओ रोमियो' 13 फरवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को शुरुआत में अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था. लेकिन अब इस फिल्म की चाल काफी धीमी पड़ गई है. सैकनिक के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 19वें दिन यानी तीसरे मंगलवार को महज 0.9 करोड़ रुपये यानी केवल 9 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

'अस्सी' का कलेक्शन
तापसी पन्नू स्टारर इस फिल्म की रिलीज को महज 12 दिन हुए हैं लेकिन इसका कलेक्शन नई फिल्म के मुताबिक कम ही है. हालांकि इस फिल्म की जो कहानी है वो काफी हद तक सेंसिटिव है. ऐसे में इसे लेकर थोड़ा सा बज कम ही रहा. लेकिन फिर भी फिल्म ने अपनी रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 0.36 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

'बॉर्डर 2' का कलेक्शन
सनी देओल स्टारर इस फिल्म की रिलीज को करीब 40 दिन हो गए हैं. इन 40 दिनों में इस फिल्म ने अपने कलेक्शन से लोगों को हैरान कर दिया है. सैकनिक के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के छठवें मंगलवार को ओ रोमियो को भी पछाड़ दिया है. फिल्म ने 0.25 करोड़ रुपये यानी कि 25 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

'मर्दानी 3' का कलेक्शन
रानी मुखर्जी स्टारर इस फिल्म को भी रिलीज हुए एक महीने से ज्यादा हो चुके हैं, इस फिल्म ने भी अपने कलेक्शन से हैरान किया हुआ है. फिल्म एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है, ऐसे में इस फिल्म का फैन बेस भी काफी अलग है. फिल्म ने अपने पांचवे मंगलवार पर 0.23 करोड़ रुपये यानी 23 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

नोट: सभी आंकड़े ट्रेड डाटा बताने वाली वेबसाइट सैकनिक (Sacnilk) से लिए हुए हैं.

Published at : 04 Mar 2026 02:28 PM (IST)
BOX OFFICE COLLECTION Tuesday Box Office
Embed widget