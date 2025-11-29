एक्सप्लोरर
'गुस्ताख इश्क' की स्क्रीनिंग पर टीवी सेलेब्स का लगा जमावड़ा, आयशा सिंह से अंकिता लोखंडे तक ने बटोरी लाइमलाइट
विजय शर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' की रिलीज से पहले इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी. स्क्रीनिंग में बॉलीवुड सेलेब्स के साथ-साथ टीवी सेलेब्स ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी.
आयशा सिंह से लेकर अंकिता लोखंड़े और विक्की जैन तक 'गुस्ताख इश्क' फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे. जहां, सभी सेलेब्स ने अपने-अपने स्वैग से इवेंट में चार चांद लगा दिया.
Published at : 29 Nov 2025 11:26 AM (IST)
