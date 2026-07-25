क्या दूसरे टी20 में डेब्यू करेंगे प्रभसिमरन सिंह? श्रेयस अय्यर के सामने बड़ा सवाल

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार, 25 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. पहला मुकाबला शानदार अंदाज में जीतने के बाद भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए भी यह मैच बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि जीत के साथ वह पहली बार भारतीय टी20 टीम को किसी सीरीज में जीत दिलाने वाले कप्तान बन सकते हैं. हालांकि मुकाबले से पहले टीम मैनेजमेंट के सामने प्लेइंग इलेवन को लेकर एक अहम फैसला भी है.

अभिषेक शर्मा की खराब फॉर्म बनी चिंता

पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया और जल्दी पवेलियन लौट गए. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज की आखिरी तीन पारियों में भी उनके बल्ले से 10, 16 और 3 रन ही निकले थे. लगातार खराब प्रदर्शन के बाद दूसरे मुकाबले में उनकी जगह पर सवाल उठने लगे हैं.

प्रभसिमरन सिंह को मिल सकता है डेब्यू का मौका

अगर टीम मैनेजमेंट बदलाव करने का फैसला करता है तो पंजाब के विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रभसिमरन ने पिछले दो सीजन में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं. आईपीएल 2026 में वह पंजाब किंग्स के सबसे सफल बल्लेबाज रहे थे. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पावरप्ले में टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिला सकती है.

बाकी टीम में बदलाव की उम्मीद कम

पहले मुकाबले में भारत की गेंदबाजी और मध्यक्रम ने शानदार प्रदर्शन किया था. मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. वहीं ईशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने बल्लेबाजी में संतुलन बनाए रखा. ऐसे में बाकी प्लेइंग इलेवन में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है.

यश ठाकुर पर भी रहेंगी नजरें

टीम इंडिया के स्क्वॉड में शामिल तेज गेंदबाज यश ठाकुर भी डेब्यू के दावेदार हैं. घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है. हालांकि पहले मैच में जीत मिलने के बाद तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव की संभावना कम मानी जा रही है. फिर भी लगातार दो दिनों में दो मुकाबले होने की वजह से वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट कोई फैसला ले सकता है.

यह भी पढ़ें- अब गेंदबाज बनेंगे वैभव सूर्यवंशी? भारतीय कोच ने दिया बड़ा बयान; जानें क्या कहा

श्रेयस अय्यर के पास इतिहास रचने का मौका

श्रेयस अय्यर के लिए यह मुकाबला केवल सीरीज जीतने का ही नहीं, बल्कि कप्तान के रूप में खुद को साबित करने का भी अवसर है. अगर भारत दूसरा मुकाबला जीत जाता है तो तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना लेगा. दूसरी ओर सिकंदर रजा की अगुआई वाली जिम्बाब्वे की टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा. ऐसे में हरारे में एक बार फिर रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है.

यह भी पढ़ें- Rishabh Pant: उत्तराखंड के सबसे बड़े टैक्सपेयर बने ऋषभ पंत, जमा किया इतने करोड़; होश उड़ा देगी रकम