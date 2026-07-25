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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमापवन सिंह Vs खेसारी लाल यादव: भोजपुरी का सबसे महंगा सिंगर कौन है? किसके पास हैं महंगी गाड़ी, कौन कितना अमीर?

पवन सिंह Vs खेसारी लाल यादव: भोजपुरी का सबसे महंगा सिंगर कौन है? किसके पास हैं महंगी गाड़ी, कौन कितना अमीर?

Pawan Singh Vs Khesari Lal Yadav Networth: सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं. इसी बीच आइए दोनों की कमाई, गाने और गाड़ियों पर एक नजर डालते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 06:46 AM (IST)
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भोजपुरी सिनेमा में जब भी किसी गाने या फिल्म की तारीफ होती है, तो उनमें खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का नाम जरूर शामिल होता हैं. दोनों ही अपने करियर में एक से बढ़कर एक गाने और फिल्में दी है, जो फैंस के दिलों में बस चुके हैं. इतने सालों में दोनों ने बहुत सफलता हासिल की और मोटी कमाई करते हैं. इसी बीच आइए उनके करियर, गाड़ी के कलेक्शन और नेटवर्थ के बारे में जाते हैं.

पवन सिंह का करियर 

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने 11 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने 1997 में 'ओढनिया वाली' गाने से इंडस्ट्री में कदम रखा था, हालांकि 2008 में आई 'लॉलीपॉप लागेलू' उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट बना. इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने दिए और फिल्मों में अपना जलवा बिखेरा. पवन सिंह ने अब तक 3000 से भी ज्यादा गाने गाए है और 70 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं.
पवन सिंह Vs खेसारी लाल यादव: भोजपुरी का सबसे महंगा सिंगर कौन है? किसके पास हैं महंगी गाड़ी, कौन कितना अमीर?

खेसारी लाल यादव का करियर 

भोजपुरी के हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव ने 2012 में 'सपूत' से अपना करियर शुरू किया, लेकिन 'साजन चले ससुराल' ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई. इस फिल्म ने ही उन्हें जबरदस्त सफलता दिलाई और मशहूर कर दिया. खेसारी ने अब तक 5000 से ज्यादा गाने और 70 से अधिक फिल्में कर चुके हैं, जिससे उनकी सफलता का अंदाजा लगाया जा सकता हैं.
पवन सिंह Vs खेसारी लाल यादव: भोजपुरी का सबसे महंगा सिंगर कौन है? किसके पास हैं महंगी गाड़ी, कौन कितना अमीर?

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पवन सिंह की कमाई 

एक गाने के लिए पवन सिंह करीब 2 से 4 लाख रुपये की फीस लेते है. वहीं स्टेज शोज और एड से भी वो करोड़ों की कमाई करते हैं. इसके अलावा वो एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख रुपये तक फीस चार्ज करते हैं. 

खेसारी लाल यादव की कमाई 

खेसारी एक गाने के लिए 50000 से 2 लाख रुपए चार्ज करते है और स्टेज शोज से 10 से 15 लाख की कमाई करते हैं. इतना ही नहीं, वो एक फिल्म के लिए 55 से 60 लाख रुपए फीस वसूलते हैं.

पवन सिंह की गाड़ियां 

पवन सिंह की गाड़ियों की लिस्ट लंबी है, जिससे उनके शौक का पता चलता है. उनके पास 2.68 करोड़ की टोयोटा लैंड क्रूजर, 48.09 लाख की टोयोटा लेजेंडर, 20 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर, 21 लाख की महिंद्रा थार, 25 लाख की महिंद्रा स्कॉर्पियो, 60 हजार की स्कूटी और एक रेंज रोवर एसयूवी है.
पवन सिंह Vs खेसारी लाल यादव: भोजपुरी का सबसे महंगा सिंगर कौन है? किसके पास हैं महंगी गाड़ी, कौन कितना अमीर?

खेसारी लाल यादव की गाड़ियां 

खेसारी के गाड़ियों का कलेक्शन भी कम नहीं हैं. उनके पास 4.66 करोड़ से 5 करोड़ की रेंज रोवर एसवी, 2.5 करोड़ से 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर और 30 से 50 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर है.
पवन सिंह Vs खेसारी लाल यादव: भोजपुरी का सबसे महंगा सिंगर कौन है? किसके पास हैं महंगी गाड़ी, कौन कितना अमीर?

पवन सिंह की नेटवर्थ 

चुनावी हलफनामे के अनुसार, पवन सिंह के पास 19.44 करोड़ की संपत्ति हैं, जिसमें 6.44 करोड़ चल और 13 करोड़ अचल संपत्ति है.

खेसारी की नेटवर्थ 

वहीं चुनावी हलफनामे के मुताबिक, खेसारी की नेटवर्थ 24 करोड़ है, जिसमें 16.89 करोड़ की चल और 7.91 करोड़ की अचल संपत्ति हैं. 

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Published at : 25 Jul 2026 06:46 AM (IST)
Tags :
Pawan Singh KHESARI LAL YADAV
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