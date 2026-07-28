'जो आतंकवाद को...', सिंधु घाटी सभ्यता पर भारत की पाक को दो टूक

भारत की तरफ से सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर दो टूक जवाब दिया गया है. पाकिस्तान ने इसे साझा विरासत बताया था. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देता रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वह विविध सांस्कृतिक विरासत पर अपना दावा नहीं कर सकता.

मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,'आतंकवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों के मामले में इस्लामाबाद का रिकॉर्ड ऐसे दावों को कमजोर करता है.'

पाकिस्तान के दावे पर रणधीर जायसवाल ने क्या कहा?

जायसवाल ने साफ तौर पर कहा, 'मैं इसे साफ साफ कह दूं, जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देता रहा है, वह किसी भी विविध सांस्कृतिक विरासत पर दावा नहीं कर सकता. अल्पसंख्यकों और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के मामले में उनका बेहद खराब रिकॉर्ड ऐसी हताशा भरी कोशिशों को और भी बनावटी दिखाता है.' विदेश मंत्रालय प्रवक्ता एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

हाल ही में पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने सिंधु घाटी सभ्यता को पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान के लिए अहम बताया था. तरार ने कहा था कि जब हम खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, तो हम सवाल करते हैं, कि हम कौन हैं. अगर आप इतिहास में पीछे जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक समुदाय के तौर पर परिभाषित करती है. जब भी मैं विदेश जाता हूं, तो अक्सर अपने समकक्षों से कहता हूं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं. हमारी पहचान यह है कि हम विशाल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं.'

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सिंधु जल संधि बहाल करने की पाक की नापाक कोशिश

दरअसल, भारत की तरफ से सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर इस्लामाबाद के दावे को मजबूत करने की कोशिश थी. इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान नदी प्रणाली के पानी को साझा करते हैं. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद सिंधु जल संधि को रोक दिया था.

इधर, देश में हुए GenZ प्रदर्शन पर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर मिले समर्थन को लेकर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान कई दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. भारत के लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद खत्म होना चाहिए. हमें उम्मीद है कि उनके समकक्ष इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे.

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