#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जो आतंकवाद को...', सिंधु घाटी सभ्यता पर भारत की पाक को दो टूक

'जो आतंकवाद को...', सिंधु घाटी सभ्यता पर भारत की पाक को दो टूक

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,'आतंकवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों के मामले में इस्लामाबाद का रिकॉर्ड ऐसे दावों को कमजोर करता है.'

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 28 Jul 2026 07:29 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की तरफ से सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर दो टूक जवाब दिया गया है. पाकिस्तान ने इसे साझा विरासत बताया था. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देता रहा है, खासकर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, वह विविध सांस्कृतिक विरासत पर अपना दावा नहीं कर सकता. 

मीडिया से बातचीत करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,'आतंकवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों के मामले में इस्लामाबाद का रिकॉर्ड ऐसे दावों को कमजोर करता है.'

पाकिस्तान के दावे पर रणधीर जायसवाल ने क्या कहा? 

जायसवाल ने साफ तौर पर कहा, 'मैं इसे साफ साफ कह दूं, जो देश दशकों से सीमा पार आतंकवाद, धार्मिक कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा देता रहा है, वह किसी भी विविध सांस्कृतिक विरासत पर दावा नहीं कर सकता. अल्पसंख्यकों और उनके सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा के मामले में उनका बेहद खराब रिकॉर्ड ऐसी हताशा भरी कोशिशों को और भी बनावटी दिखाता है.' विदेश मंत्रालय प्रवक्ता एक सवाल का जवाब दे रहे थे. 

हाल ही में पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने सिंधु घाटी सभ्यता को पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान के लिए अहम बताया था. तरार ने कहा था कि जब हम खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, तो हम सवाल करते हैं, कि हम कौन हैं. अगर आप इतिहास में पीछे जाएं तो सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक समुदाय के तौर पर परिभाषित करती है. जब भी मैं विदेश जाता हूं, तो अक्सर अपने समकक्षों से कहता हूं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं. हमारी पहचान यह है कि हम विशाल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं.'

'प्रियंका गांधी साबित करें', भड़के शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी

सिंधु जल संधि बहाल करने की पाक की नापाक कोशिश

दरअसल, भारत की तरफ से सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली के पानी पर इस्लामाबाद के दावे को मजबूत करने की कोशिश थी. इस संधि के तहत भारत और पाकिस्तान नदी प्रणाली के पानी को साझा करते हैं. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के बाद भारत ने 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक के बाद सिंधु जल संधि को रोक दिया था. 

इधर, देश में हुए GenZ प्रदर्शन पर पाकिस्तान के लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर मिले समर्थन को लेकर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान कई दशकों से भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है. भारत के लोग मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद खत्म होना चाहिए. हमें उम्मीद है कि उनके समकक्ष इस बात पर ध्यान दे रहे होंगे. 

 प्रियंका गांधी के शिक्षा मंत्री पर बयान से हंगामा, पक्ष-विपक्ष भिड़े

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 07:29 PM (IST)
Tags :
Indus Valley Civilisation Pakistan INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जो आतंकवाद को...', सिंधु घाटी सभ्यता पर भारत की पाक को दो टूक
'जो आतंकवाद को...', सिंधु घाटी सभ्यता पर भारत की पाक को दो टूक
इंडिया
‘PM किसी को भी चुन सकते थे, पर...’, राहुल गांधी का प्रह्लाद जोशी पर हमला
‘PM किसी को भी चुन सकते थे, पर...’, राहुल गांधी का प्रह्लाद जोशी पर हमला
इंडिया
Parliament Monsoon Session LIVE: 'युवाओं पर AK-47 चलाने की क्या जरूरत थी', प्रियंका गांधी ने पूछा सवाल
LIVE: 'युवाओं पर AK-47 चलाने की क्या जरूरत थी', प्रियंका गांधी ने पूछा सवाल
इंडिया
अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच की कब आएगी फाइनल रिपोर्ट? आया बड़ा अपडेट
अहमदाबाद प्लेन क्रैश जांच की कब आएगी फाइनल रिपोर्ट? आया बड़ा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रियंका गांधी साबित करें', भड़के शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी
'प्रियंका गांधी साबित करें', भड़के शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी
हिमाचल प्रदेश
'गटर छाप' पर विक्रमादित्य सिंह बोले- PM तो फ्रेंड्स कहते हैं
'गटर छाप' पर विक्रमादित्य सिंह बोले- PM तो फ्रेंड्स कहते हैं
इंडिया
Xप्लेन: CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
CJP आंदोलन के बाद कैसे भड़की E20 फ्यूल में चिंगारी? नतीजे क्या
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
PoK में बर्बरता पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा - 'पूरा J&K...'
PoK में बर्बरता पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा - 'पूरा J&K...'
ऑटो
पहली बारिश से एक्सप्रेसवे फेल, क्यों बिगड़ रहा खेल?
पहली बारिश से एक्सप्रेसवे फेल, क्यों बिगड़ रहा खेल?
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई
एंटी पेपर लीक बिल पर बहस, बांसुरी स्वराज ने UPA सरकारों की लीक गिनाई
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget