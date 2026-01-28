हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरी
'घर में रोटी-बटर तो पहुंचाना है..' अर्चना पूरन सिंह को आखिर क्यों करना पड़ा C-ग्रेड फिल्मों में काम, अब किया खुलासा

'घर में रोटी-बटर तो पहुंचाना है..' अर्चना पूरन सिंह को आखिर क्यों करना पड़ा C-ग्रेड फिल्मों में काम, अब किया खुलासा

अर्चना पूरन सिंह के हंसी-ठहाकों के लिए जानी जाती हैं. लेकिन उनकी इस हंसी के पीछे कई ऐसे दर्द छुपे हैं, जो उन्होंने झेला है. आज लग्जरी लाइफ जीने वाली अर्चना ने कई दिक्कतों का सामना किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jan 2026 03:45 PM (IST)
अर्चना पूरन सिंह के हंसी-ठहाकों के लिए जानी जाती हैं. लेकिन उनकी इस हंसी के पीछे कई ऐसे दर्द छुपे हैं, जो उन्होंने झेला है. आज लग्जरी लाइफ जीने वाली अर्चना ने कई दिक्कतों का सामना किया है.

अर्चना पूरन सिंह ने 33 साल पहले परमीत सेठी संग शादी की थी. लेकिन, शादी के बाद दोनों को काफी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा. हाल ही में अर्चना ने अपने यूट्यूब चैनल पर खुलासा किया.

अर्चना पूरन सिंह ने व्लॉग में बताया कि जब उन्होंने परमीत सेठी संग शादी की थी तब सोचती थी कि वो ही सिर्फ कमाने वाली हैं. लेकिन, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी स्त्रीत्व वाली साइड को दबा दिया था. उन्होंने कहा कि वो चाहती थी कि कोई उन्हें सपोर्ट करे, कोई ऐसा हो जिस पर वो भरोसा कर सकें और जिसकी तरफ देखकर प्रेरित हो सकें, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मां उनके पिता को देखकर होती थीं.
अर्चना पूरन सिंह ने व्लॉग में बताया कि जब उन्होंने परमीत सेठी संग शादी की थी तब सोचती थी कि वो ही सिर्फ कमाने वाली हैं. लेकिन, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी स्त्रीत्व वाली साइड को दबा दिया था. उन्होंने कहा कि वो चाहती थी कि कोई उन्हें सपोर्ट करे, कोई ऐसा हो जिस पर वो भरोसा कर सकें और जिसकी तरफ देखकर प्रेरित हो सकें, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मां उनके पिता को देखकर होती थीं.
अर्चना ने कहा कि ये सब उनके अंदर चला करता था. उन्होंने कहा कि उनके अंदर शायद मिक्स्ड फीलिंग थी. क्योंकि, परमीत को कभी वो कहती थीं कि कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी उन्हें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने के लिए उकसाती और कमाने के लिए कहा करती थीं.
अर्चना ने कहा कि ये सब उनके अंदर चला करता था. उन्होंने कहा कि उनके अंदर शायद मिक्स्ड फीलिंग थी. क्योंकि, परमीत को कभी वो कहती थीं कि कमाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी उन्हें प्रोजेक्ट रिजेक्ट करने के लिए उकसाती और कमाने के लिए कहा करती थीं.
Published at : 28 Jan 2026 03:45 PM (IST)
