अर्चना पूरन सिंह ने व्लॉग में बताया कि जब उन्होंने परमीत सेठी संग शादी की थी तब सोचती थी कि वो ही सिर्फ कमाने वाली हैं. लेकिन, कहीं न कहीं उन्होंने अपनी स्त्रीत्व वाली साइड को दबा दिया था. उन्होंने कहा कि वो चाहती थी कि कोई उन्हें सपोर्ट करे, कोई ऐसा हो जिस पर वो भरोसा कर सकें और जिसकी तरफ देखकर प्रेरित हो सकें, ठीक वैसे ही जैसे उनकी मां उनके पिता को देखकर होती थीं.