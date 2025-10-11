एक्सप्लोरर
'अनुपमा' की माही की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में राही से भी ज्यादा हैं ग्लैमरस, ये रहा सबूत
स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में माही की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली स्पृहा चटर्जी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. स्पृहा आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं.
अनुपमा में काव्या और वनराज की बेटी माही की भूमिका में लीप के बाद से स्पृहा चटर्जी नजर आ रही हैं. शो में इनके कैरेक्टर के कई शेड्स देखने को मिलते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 11 Oct 2025 04:06 PM (IST)
