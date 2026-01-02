एक्सप्लोरर
New Year 2026: कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न
2026 का आगाज हो चुका है. हर किसी ने दिल खोलकर नए साल का स्वागत किया. बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स ने अपने-अपने अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया. कोई गरीबों का हमदर्द बना तो किसी ने लंगर की सेवा दी.
2025 जा चुका है और 2026 का आगमन हो गया है. दुनियाभर के लोगों ने न्यू ईयर का स्वागत दिल खोलकर किया. वहीं, टीवी के इन सेलेब्स ने अपने-अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया. चलिए तस्वीरों के जरिए जानते हैं, किसने क्या-क्या किया.
Published at : 02 Jan 2026 10:28 AM (IST)
9 Photos
7 Photos
7 Photos
7 Photos
9 Photos
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
