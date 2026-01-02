हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
New Year 2026: कोई बना गरीबों का हमदर्द, तो किसी ने की लंगर सेवा, टीवी के सेलेब्स ने यूं मनाया नए साल का जश्न

2026 का आगाज हो चुका है. हर किसी ने दिल खोलकर नए साल का स्वागत किया. बॉलीवुड से लेकर टीवी सेलेब्स ने अपने-अपने अंदाज में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया. कोई गरीबों का हमदर्द बना तो किसी ने लंगर की सेवा दी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Jan 2026 10:28 AM (IST)
2025 जा चुका है और 2026 का आगमन हो गया है. दुनियाभर के लोगों ने न्यू ईयर का स्वागत दिल खोलकर किया. वहीं, टीवी के इन सेलेब्स ने अपने-अपने अंदाज में नए साल का स्वागत किया. चलिए तस्वीरों के जरिए जानते हैं, किसने क्या-क्या किया.

1/9
मृदुल तिवारी ने न्यू ईयर के मौके पर गरीबों और बेघर लोगों को कंबल बांटा. उन्होंने वीडियो शेयर कर इसकी झलक सोशल मीडिया पर दिखाई.
2/9
नांदेड़ के गुरुद्वारे में अशनूर कौर ने अपने पेरेंट्स के साथ लंगर की सेवा दी और लोगों को खाना खिलाया. तस्वीरों को शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा,'मेरे और परिवार की तरफ से आपको और आप सभी के परिवार को हैप्पी न्यू ईयर.'
Published at : 02 Jan 2026 10:28 AM (IST)
