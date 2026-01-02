एक्सप्लोरर
तीन बार शादी कर चुकी है टीवी की ये एक्ट्रेस, फिर भी नहीं है खुश, अब बच्चों के सामने फिर से लेंगी सात फेरे
बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार शादी रचाई है. उन्हीं में से एक हसीना ऐसी है, जिन्होंने तीन बार शादी की है. अब वो चौथी बार शादी करना चाहती हैं.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली देबीना बनर्जी हैं. एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.
Published at : 02 Jan 2026 01:05 PM (IST)
टेलीविजन
