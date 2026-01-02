हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनतीन बार शादी कर चुकी है टीवी की ये एक्ट्रेस, फिर भी नहीं है खुश, अब बच्चों के सामने फिर से लेंगी सात फेरे

बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या टीवी इंडस्ट्री कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा बार शादी रचाई है. उन्हीं में से एक हसीना ऐसी है, जिन्होंने तीन बार शादी की है. अब वो चौथी बार शादी करना चाहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Jan 2026 01:05 PM (IST)
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली देबीना बनर्जी हैं. एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.

देबीना बनर्जी ने गुरमीत चौधरी से शादी की है. दोनों इंडस्ट्री के क्यूट कपल्स में से एक माने जाते हैं. इन दिनों देबीना और गुरमीत को लाफ्टर शेफ सीजन 3 में देखा जा रहा है.
देबीना और गुरमीत हाल ही में एल्विश यादव के पॉडकास्ट का हिस्सा बने थे. जहां, उन्होंने अपनी शादी को लेकर मजेदार खुलासा किया था.
Published at : 02 Jan 2026 01:05 PM (IST)
