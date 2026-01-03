एक्सप्लोरर
शादी के 11 साल बाद इस पॉपुलर टीवी एक्टर ने लिया अपनी पत्नी से तलाक, 5 साल की बेटी के हैं पिता
स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले कृप कपूर सुरी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. कृप इन दिनों प्रोफेशनल नहीं पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं.
उड़ने की आशा से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले कृप कपूर सूरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक्टर ने अपनी पत्नी सिमरन कौर से शादी के 11 साल बाद तलाक ले लिया है.
03 Jan 2026
