हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशादी के 11 साल बाद इस पॉपुलर टीवी एक्टर ने लिया अपनी पत्नी से तलाक, 5 साल की बेटी के हैं पिता

शादी के 11 साल बाद इस पॉपुलर टीवी एक्टर ने लिया अपनी पत्नी से तलाक, 5 साल की बेटी के हैं पिता

स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले कृप कपूर सुरी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. कृप इन दिनों प्रोफेशनल नहीं पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jan 2026 09:04 AM (IST)
स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले कृप कपूर सुरी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. कृप इन दिनों प्रोफेशनल नहीं पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं.

उड़ने की आशा से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले कृप कपूर सूरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक्टर ने अपनी पत्नी सिमरन कौर से शादी के 11 साल बाद तलाक ले लिया है.

टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार कृप कपूर सूरी और सिमरन कौर के बीच काफी वक्त से दिक्कतें चल रही थीं लेकिन कपल ने आखिरकार अलग होने का फैसला कर लिया.
टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार कृप कपूर सूरी और सिमरन कौर के बीच काफी वक्त से दिक्कतें चल रही थीं लेकिन कपल ने आखिरकार अलग होने का फैसला कर लिया.
कृप और सिमरन की शादी 6 दिसंबर 2014 को हुई थी. 2020 में इस कपल ने बेटी का स्वागत किया था, जिसका नाम इन्होंने रे कपूर सूरी रखा.
कृप और सिमरन की शादी 6 दिसंबर 2014 को हुई थी. 2020 में इस कपल ने बेटी का स्वागत किया था, जिसका नाम इन्होंने रे कपूर सूरी रखा.
Published at : 03 Jan 2026 09:04 AM (IST)
Simran Kaur Krrip Suri

टेलीविजन फोटो गैलरी

