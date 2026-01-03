सनी ने जब बिग बॉस ओटीटी 3 में एंट्री मारी थी, उस दौरान वो बिजनेसमैन श्रीकांत बुरेड्डी को डेट कर रही थीं. दोनों की शादी की खबरें भी थीं. मगर शो खत्म होने के बाद 2025 की शुरुआत में दोनों ने म्यूचुअल तरीके से ब्रेकअप कर लिया. एक्ट्रेस ने लेटेस्ट इंटरव्यू में ब्रेकअप की वजह का खुलासा किया है.