टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस को था करोड़पति बिजनेसमैन से प्यार, टूटा दिल, बोलीं,'मर्दे ऐसी लड़कियों को...'

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस को था करोड़पति बिजनेसमैन से प्यार, टूटा दिल, बोलीं,'मर्दे ऐसी लड़कियों को...'

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री या रिश्ते बनना और बिगड़ना बेहद ही आम बात है. आए दिन किसी ना किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस की ब्रेकअप और पैचअप की कहानी सुनने को मिल जाती है. ऐसा ही कुछ इस हसीना के साथ भी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Jan 2026 12:59 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री या रिश्ते बनना और बिगड़ना बेहद ही आम बात है. आए दिन किसी ना किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस की ब्रेकअप और पैचअप की कहानी सुनने को मिल जाती है. ऐसा ही कुछ इस हसीना के साथ भी है.

टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बाती की.साथ ही उन्होंने ब्रेकअप के पीछे की वजह का भी खुलासा किया, जिसे सुन फैंस हैरान रह जाएंगे.

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस ओटीटी 3 फेम सना मकबूल हैं, जो इस शो की विनर बनी थीं. इस शो के जरिए घर-घर में उन्हें पहचान तो मिली. लेकिन, पर्सनल लाइफ में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस का उनके बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड संग ब्रेकअप हो गया.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि बिग बॉस ओटीटी 3 फेम सना मकबूल हैं, जो इस शो की विनर बनी थीं. इस शो के जरिए घर-घर में उन्हें पहचान तो मिली. लेकिन, पर्सनल लाइफ में उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा. एक्ट्रेस का उनके बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड संग ब्रेकअप हो गया.
सनी ने जब बिग बॉस ओटीटी 3 में एंट्री मारी थी, उस दौरान वो बिजनेसमैन श्रीकांत बुरेड्डी को डेट कर रही थीं. दोनों की शादी की खबरें भी थीं. मगर शो खत्म होने के बाद 2025 की शुरुआत में दोनों ने म्यूचुअल तरीके से ब्रेकअप कर लिया. एक्ट्रेस ने लेटेस्ट इंटरव्यू में ब्रेकअप की वजह का खुलासा किया है.
सनी ने जब बिग बॉस ओटीटी 3 में एंट्री मारी थी, उस दौरान वो बिजनेसमैन श्रीकांत बुरेड्डी को डेट कर रही थीं. दोनों की शादी की खबरें भी थीं. मगर शो खत्म होने के बाद 2025 की शुरुआत में दोनों ने म्यूचुअल तरीके से ब्रेकअप कर लिया. एक्ट्रेस ने लेटेस्ट इंटरव्यू में ब्रेकअप की वजह का खुलासा किया है.
Embed widget