टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस को था करोड़पति बिजनेसमैन से प्यार, टूटा दिल, बोलीं,'मर्दे ऐसी लड़कियों को...'
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री या रिश्ते बनना और बिगड़ना बेहद ही आम बात है. आए दिन किसी ना किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस की ब्रेकअप और पैचअप की कहानी सुनने को मिल जाती है. ऐसा ही कुछ इस हसीना के साथ भी है.
टीवी की एक पॉपुलर एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने ब्रेकअप के बारे में खुलकर बाती की.साथ ही उन्होंने ब्रेकअप के पीछे की वजह का भी खुलासा किया, जिसे सुन फैंस हैरान रह जाएंगे.
Published at : 03 Jan 2026 12:59 PM (IST)
Tags :Sana Makbul Bigg Boss OTT 3
विश्व
चीन में भूत भगाने के दौरान हो गई लड़की की मौत, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
बीएमसी चुनाव: अबू आजमी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, मानखुर्द-गोवंडी में सपा की बढ़ी चिंता
टेलीविजन
अनुपमा' से फिर छीना नंबर 1 का ताज, 'ये रिश्ता' की टॉप 5 में हुई एंट्री, जानें टॉप 10 शोज का हाल
इंडिया
रेहान-अवीवा की सगाई के बाद पहली फोटो आई सामने, पिता रॉबर्ट वाड्रा बोले- बेटे को जीवनसंगिनी मिली
