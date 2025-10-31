हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनब्रेकअप के बारे में बात करते हुए अभिषेक कुमार हुए इमोशनल, ईशा की आंखों में भी आए आंसू

ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए अभिषेक कुमार हुए इमोशनल, ईशा की आंखों में भी आए आंसू

Isha Malviya-Abhishek Kumar: शो पति पत्नी और पंगा का एक प्रोमो आने आया हैं जहां अभिषेक कुमार ईशा मालवीय संग अपने टूटे रिश्ते को लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं, इसी दौरान दोनों काफी इमोशनल भी हो गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Isha Malviya-Abhishek Kumar: शो पति पत्नी और पंगा का एक प्रोमो आने आया हैं जहां अभिषेक कुमार ईशा मालवीय संग अपने टूटे रिश्ते को लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं, इसी दौरान दोनों काफी इमोशनल भी हो गए.

टीवी के एक्स-कपल अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय की जोड़ी आज भी फैंस को बेहद पसंद आती हैं. फिलहाल इन दिनों दोनों पति पत्नी और पंगा शो में नजर आ रहे हैं. वहीं हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है जहां अभिषेक अपने टूटे हुए रिश्ते का जिक्र कर रोते हुए दिखाई देते हैं साथ ही ईशा भी बेहद इमोशनल नजर आई.

1/7
टीवी के एक्स-कपल अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय की जोड़ी आज भी पसंद की जाती है.
टीवी के एक्स-कपल अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय की जोड़ी आज भी पसंद की जाती है.
2/7
हालांकि अभिषेक-ईशा का काफी पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आज भी इनके रिलेशनशिप की बातें हो ही जाती हैं.
हालांकि अभिषेक-ईशा का काफी पहले ही ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन आज भी इनके रिलेशनशिप की बातें हो ही जाती हैं.
3/7
हाल ही में दोनों पति पत्नी और पंगा शो में नजर आ रहे हैं. वहीं शो का एक प्रोमो सामने आया जहां अभिषेक ईशा संग अपने टूटे हुए रिश्ते का जिक्र कर रोते हुए दिखाई दिए.
हाल ही में दोनों पति पत्नी और पंगा शो में नजर आ रहे हैं. वहीं शो का एक प्रोमो सामने आया जहां अभिषेक ईशा संग अपने टूटे हुए रिश्ते का जिक्र कर रोते हुए दिखाई दिए.
4/7
अभिषेक ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा कि- कभी-कभी लगता है कि काश मैंने वो वाली गलती ना की होती, तो ये ना हुआ होता.
अभिषेक ने अपनी गलती का एहसास करते हुए कहा कि- कभी-कभी लगता है कि काश मैंने वो वाली गलती ना की होती, तो ये ना हुआ होता.
5/7
लेकिन फिर जब आप अपनी जर्नी देखते हो, ये देखते हो कि अलग-अलग इतनी तरक्की कर रहे हैं. तो लगता है कि भगवान ने जो किया वो अच्छे के लिए किया.
लेकिन फिर जब आप अपनी जर्नी देखते हो, ये देखते हो कि अलग-अलग इतनी तरक्की कर रहे हैं. तो लगता है कि भगवान ने जो किया वो अच्छे के लिए किया.
6/7
अभिषेक ने एक्सेप्ट करते हुए कहा कि-अगर वो गलती ना हुई होती तो आज हम यहां नहीं होते. अच्छा हुआ जो भगवान ने अलग कर दिया.
अभिषेक ने एक्सेप्ट करते हुए कहा कि-अगर वो गलती ना हुई होती तो आज हम यहां नहीं होते. अच्छा हुआ जो भगवान ने अलग कर दिया.
7/7
ईशा ने भी अभिषेक की बातों पर सहमति जताई और कहा कि, 'बहुत बातें हैं और बहुत चीजें हैं जो हुई हैं पास्ट में...' ये कहते हुए ईशा काफी इमोशनल हो गई. इससे आगे ना तो ईशा ना अभिषेक कुछ कह पाए. दोनों बेहद इमोशनल होते दिखे. दोनों का अपनी गलती मानकर कंफेशन करना सभी को इमोशनल कर गया.
ईशा ने भी अभिषेक की बातों पर सहमति जताई और कहा कि, 'बहुत बातें हैं और बहुत चीजें हैं जो हुई हैं पास्ट में...' ये कहते हुए ईशा काफी इमोशनल हो गई. इससे आगे ना तो ईशा ना अभिषेक कुछ कह पाए. दोनों बेहद इमोशनल होते दिखे. दोनों का अपनी गलती मानकर कंफेशन करना सभी को इमोशनल कर गया.
Published at : 31 Oct 2025 01:09 PM (IST)
Tags :
Abhishek Kumar Isha Malviya Pati Patni Aur Panga

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sardar Patel 150 Anniversary: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड, लोगों को दिलाई एकता की शपथ
Bihar Elections 2025: Rahul Gandhi के 'ड्रामा' वाले बयान पर विवाद, भड़क उठे Chirag Paswan | ABP News
Dularchand Case: मोकामा में दिनदहाड़े हत्या! जनसुराज प्रत्याशी के काफिले पर चली गोलियां | Anant Singh
ITR Filing Date बढ़ी! अब 10 दिसंबर 2025 तक करें Return File बिना Penalty के | Paisa Live
RBI ने घोषित किया SGB 2020-21 का Premature Redemption Price| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
'बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया', बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ
विश्व
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के बदले सुर, भारत के साथ की बड़ी डिफेंस डील, राजनाथ सिंह ने खुद दी जानकारी
क्रिकेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
सुनील गावस्कर का अनोखा वादा, बताया महिला टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर कैसे करेंगे सेलीब्रेट
ओटीटी
Friday OTT Release: फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक, इस वीकेंड पर मजा आ जाएगा
फ्राइडे को ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका, रिलीज हुईं 'कांतारा चैप्टर 1' से 'बागी 4' तक इतना कुछ
नौकरी
रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
रेलवे में निकली हजारों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स के लिए सुनहरा मौका
यूटिलिटी
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
गलती से भी न कर देना ये गलती, अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त
Home Tips
How to Fix Curtain Pole: पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद
पर्दे के वजन से नहीं टिक रहा कर्टन पोल तो न हो परेशान, इन 8 टिप्स से मिलेगी मदद
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Lenskart Solutions Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Embed widget