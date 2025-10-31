एक्सप्लोरर
ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए अभिषेक कुमार हुए इमोशनल, ईशा की आंखों में भी आए आंसू
Isha Malviya-Abhishek Kumar: शो पति पत्नी और पंगा का एक प्रोमो आने आया हैं जहां अभिषेक कुमार ईशा मालवीय संग अपने टूटे रिश्ते को लेकर बात करते दिखाई दे रहे हैं, इसी दौरान दोनों काफी इमोशनल भी हो गए.
टीवी के एक्स-कपल अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय की जोड़ी आज भी फैंस को बेहद पसंद आती हैं. फिलहाल इन दिनों दोनों पति पत्नी और पंगा शो में नजर आ रहे हैं. वहीं हाल ही में शो का प्रोमो सामने आया है जहां अभिषेक अपने टूटे हुए रिश्ते का जिक्र कर रोते हुए दिखाई देते हैं साथ ही ईशा भी बेहद इमोशनल नजर आई.
Published at : 31 Oct 2025 01:09 PM (IST)
