कौन हैं भाग्यश्री बोरसे? जिन्हें एड से मिला फेम, अब साउथ में काट रही हैं बवाल

बॉलीवुड के बाद भाग्यश्री ने मिस्टर बच्चन (2024) से तेलुगु सिनेमा में कदम रखा, जहां उनके काम को खूब सराहा गया और अपनी अलग पहचान बनाई. इस फिल्म के लिए उन्हें 'बेस्ट डेब्यू फीमेल' का अवॉर्ड मिला.