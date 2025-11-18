एक्सप्लोरर
कौन हैं भाग्यश्री बोरसे? जिन्हें एड से मिला फेम, अब साउथ में काट रही हैं बवाल
Bhagyashri Borse: क्या आप जानते हैं भाग्यश्री बोरसे कौन हैं, जिन्हें एक एड ने रातों-रात फेमस कर दिया? वहीं आज साउथ इंडस्ट्री में अपने काम से खूब बवाल मचा रही हैं. आइए जानते भाग्यश्री के बारे में.
भाग्यश्री बोरसे इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक हर जगह चर्चा में हैं. एक वायरल एड से मिली पहचान ने उनके करियर को नई दिशा दी और अब वह बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं. अपनी एक्टिंग और स्क्रीन प्रेज़ेंस से भाग्यश्री तेजी से नई स्टार के रूप में उभर रही हैं.
Published at : 18 Nov 2025 08:16 PM (IST)
Tags :Yaariyan 2 Kaantha Bhagyashri Borse
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
