हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाकिसी महल से कम नहीं है विजय देवरकोंडा का घर, इनसाइड तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें

किसी महल से कम नहीं है विजय देवरकोंडा का घर, इनसाइड तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें

Deverakonda’s Luxury Home: विजय देवरकोंडा का घर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में स्थित है और यह किसी महल से कम नहीं है. घर में मॉडर्न और क्लासिक डिज़ाइन का बेहतरीन मिक्स है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Deverakonda’s Luxury Home: विजय देवरकोंडा का घर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में स्थित है और यह किसी महल से कम नहीं है. घर में मॉडर्न और क्लासिक डिज़ाइन का बेहतरीन मिक्स है.

विजय देवरकोंडा, तेलुगु और बॉलीवुड फिल्मों के जाने-माने एक्टर हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और स्टाइल के लिए लाखों फैंस के दिलों में जगह बनाई है. उनके फैंस उनके फिल्मी करियर के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरेस्ट रखते हैं. हाल ही में उनके घर की तस्वीरें सामने आईं, जो किसी महल से कम नहीं लगतीं. हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित यह आलीशान बंगला उनके सफलता, स्टाइल और लक्जरी लाइफस्टाइल को दिखाता है.

1/7
विजय देवरकोंडा का घर हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित है और यह उनके पर्सनैलिटी और सफलता को दिखाता है. यह लक्ज़री बंगला लगभग ₹15 करोड़ की कीमत का है और अभिनेता अपने परिवार और डॉग स्टॉर्म के साथ यहां रहते हैं.
विजय देवरकोंडा का घर हैदराबाद के पॉश जुबली हिल्स इलाके में स्थित है और यह उनके पर्सनैलिटी और सफलता को दिखाता है. यह लक्ज़री बंगला लगभग ₹15 करोड़ की कीमत का है और अभिनेता अपने परिवार और डॉग स्टॉर्म के साथ यहां रहते हैं.
2/7
विजय के घर में सफेद दीवारों, काले लकड़ी के फर्नीचर और बड़े कांच के दरवाजों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे स्टाइलिश लुक दे रहा है. घर में सफेद दीवारों, काले लकड़ी के फर्नीचर और बड़े कांच के दरवाजों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे स्टाइलिश लुक दे रहा है.
विजय के घर में सफेद दीवारों, काले लकड़ी के फर्नीचर और बड़े कांच के दरवाजों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे स्टाइलिश लुक दे रहा है. घर में सफेद दीवारों, काले लकड़ी के फर्नीचर और बड़े कांच के दरवाजों का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे स्टाइलिश लुक दे रहा है.
3/7
विजय के घर के टैरेस में हरे पौधे और कंफर्टेबल बैठने की अरेंजमेंट है. विजय अक्सर यहां अपने डॉग के साथ समय बिताते हैं.
विजय के घर के टैरेस में हरे पौधे और कंफर्टेबल बैठने की अरेंजमेंट है. विजय अक्सर यहां अपने डॉग के साथ समय बिताते हैं.
4/7
फैमिली रूम मे विजय परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह कमरा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बड़ा लाउंजर, टेबल और चमकदार फ्लोर है.
फैमिली रूम मे विजय परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह कमरा डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बड़ा लाउंजर, टेबल और चमकदार फ्लोर है.
5/7
हाल ही में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें सोशल मीडिया पर जोरशोर से वायरल हुई हैं. फैंस और मीडिया इस खबर को लेकर काफी एक्ससाइटेड हैं.
हाल ही में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें सोशल मीडिया पर जोरशोर से वायरल हुई हैं. फैंस और मीडिया इस खबर को लेकर काफी एक्ससाइटेड हैं.
6/7
विजय और रश्मिका ने अभी तक इस अफवाह की ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके करीबी सोर्स ने कहा है कि यह जोड़ी फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंध सकती है.
विजय और रश्मिका ने अभी तक इस अफवाह की ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके करीबी सोर्स ने कहा है कि यह जोड़ी फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंध सकती है.
7/7
यह घर विजय के करियर की अचीवमेंट को दिखाता है. फैंस इस जोड़ी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनके घर और पर्सनल लाइफ पर नजरें गड़ी हुई हैं.
यह घर विजय के करियर की अचीवमेंट को दिखाता है. फैंस इस जोड़ी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनके घर और पर्सनल लाइफ पर नजरें गड़ी हुई हैं.
Published at : 04 Oct 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Mahanati Dear Comrade

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

वरुण धवन कहते हैं,
जान्हवी कपूर कहती हैं, ''सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक पूर्ण पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है।''
Toxic Cough Syrup: MP में Coldrif बैन, 11 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन?
Rule of Law: CJI BR Gavai का बड़ा बयान, 'बुलडोजर से नहीं, कानून से चलता है देश'
Bihar NDA Seat-Sharing: 'बड़े भाई' पर BJP-JDU में तकरार, Dilip Jaiswal के बयान से JDU असहज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US आर्मी में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
अमेरिका में मुसलमानों-सिखों के दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध, ट्रंप प्रशासन के आदेश पर भड़के लोग; पेंटागन का फरमान
बिहार
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
'इस बार कोई बड़ा-छोटा...', दिलीप जायसवाल का बयान JDU की बढ़ाएगा टेंशन!
विश्व
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
'बुलडोजर से नहीं कानून से चलता है भारत', CJI बीआर गवई का बड़ा बयान
बॉलीवुड
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
क्या आप मरने वाले हो? जब पापा सैफ को खून में लथपथ देख तैमूर ने पूछ लिया था ये सवाल
विश्व
आसिम मुनीर की एक और चाल, गाजा प्लान पर पलटने के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को दिया बड़ा ऑफर; क्या मानेंगे ट्रंप?
मुनीर की एक और चाल, गाजा प्लान पर पलटने के बाद PAK ने US को दिया बड़ा ऑफर; क्या मानेंगे ट्रंप?
मध्य प्रदेश
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM मोहन यादव बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
MP में 9 बच्चों की मौत के बाद Coldrif कफ सिरप की बिक्री पर बैन, CM बोले- दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
शिक्षा
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
स्वदेशी की प्रेरणा से आत्मनिर्भर भारत तक, NCERT ने स्टूडेंट्स के लिए खास शैक्षिक मॉड्यूल लॉन्च किया
यूटिलिटी
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
अभी नहीं आया महिला रोजगार योजना का पैसा तो न लें टेंशन, जानें अगली किस तारीख को भेजा जाएंगे 10000 रुपये
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
Embed widget