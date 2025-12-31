एक्सप्लोरर
प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, 'द राजासाब' से पहले निपटा लें, वरना होगा पछतावा
Prabhas Hit Films: प्रभास अपनी आने वाली फिल्म 'राजा साहब' से चर्चा में हैं. इसके रिलीज से पहले, जानिए उनकी सबसे खास फिल्मों के बारे में, जिन्होंने उनके करियर को नया मोड़ दिया और स्टारडम को साबित किया.
प्रभास के फिल्मी करियर को 23 साल का हो चुका है. इन 23 सालों में उन्होंने साउथ सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनकी मेहनत, लगन और धैर्य ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बना दिया.
Published at : 31 Dec 2025 04:27 PM (IST)
