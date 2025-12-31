हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, 'द राजासाब' से पहले निपटा लें, वरना होगा पछतावा

प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, 'द राजासाब' से पहले निपटा लें, वरना होगा पछतावा

Prabhas Hit Films: प्रभास अपनी आने वाली फिल्म 'राजा साहब' से चर्चा में हैं. इसके रिलीज से पहले, जानिए उनकी सबसे खास फिल्मों के बारे में, जिन्होंने उनके करियर को नया मोड़ दिया और स्टारडम को साबित किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 31 Dec 2025 04:27 PM (IST)
Prabhas Hit Films: प्रभास अपनी आने वाली फिल्म 'राजा साहब' से चर्चा में हैं. इसके रिलीज से पहले, जानिए उनकी सबसे खास फिल्मों के बारे में, जिन्होंने उनके करियर को नया मोड़ दिया और स्टारडम को साबित किया.

प्रभास के फिल्मी करियर को 23 साल का हो चुका है. इन 23 सालों में उन्होंने साउथ सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनकी मेहनत, लगन और धैर्य ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा बना दिया.

2002 में 'ईश्वरी' जैसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रभास के लिए यह सफर आसान नहीं था. लेकिन 'बाहुबली' की सफलता ने उनको एक नई ऊंचाई दी.
2002 में 'ईश्वरी' जैसी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रभास के लिए यह सफर आसान नहीं था. लेकिन 'बाहुबली' की सफलता ने उनको एक नई ऊंचाई दी.
'बाहुबली' केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई.इसने उन्हें केवल साउथ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में स्टार बना दिया. इसके बाद 'साहो', 'राधे श्याम' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्मों ने प्रभास के स्टारडम को और मजबूत किया.
'बाहुबली' केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई.इसने उन्हें केवल साउथ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में स्टार बना दिया. इसके बाद 'साहो', 'राधे श्याम' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्मों ने प्रभास के स्टारडम को और मजबूत किया.
Published at : 31 Dec 2025 04:27 PM (IST)
Prabhas The Raja Saab

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

