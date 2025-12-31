प्रभास को इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार, 'द राजासाब' से पहले निपटा लें, वरना होगा पछतावा

'बाहुबली' केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि साउथ सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई.इसने उन्हें केवल साउथ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में स्टार बना दिया. इसके बाद 'साहो', 'राधे श्याम' और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्मों ने प्रभास के स्टारडम को और मजबूत किया.