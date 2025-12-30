कितनी करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं साउथ सुपरस्टार मोहनलाल? यहां जानिए उनकी नेटवर्थ

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने अभी तक 400 से ज्यादा फिल्में की है और उन्हें ‘एक्टिंग का गॉर्ड’ कहा जाता है. वो मलयालम इंडस्ट्री के सबसे अमीर और पॉपुलर एक्टर में से एक हैं. कोइमोई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मोहनलाल की नेटवर्थ 427.5 करोड़ रुपये है. वो न सिर्फ फिल्मों से कमाई करते हैं बल्कि वो अपने कई इनवेस्टमेंट से भी मोटा पैसा कमाते हैं.