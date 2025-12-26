हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा2025 की अंडररेटेड मलयालम फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए, नोट कर लें पूरी लिस्ट

2025 की अंडररेटेड मलयालम फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए, नोट कर लें पूरी लिस्ट

Must Watch Malayalam films: साल 2025 को बॉलीवुड और टॉलीवुड की हिट फिल्मों का साल माना गया है. लेकिन मलयालम की कुछ अंडररेटेड फिल्में भी ऐसी हैं कि अगर आपने इन्हें नहीं देखा, तो सच में कुछ नहीं देखा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Dec 2025 07:04 PM (IST)
Must Watch Malayalam films: साल 2025 को बॉलीवुड और टॉलीवुड की हिट फिल्मों का साल माना गया है. लेकिन मलयालम की कुछ अंडररेटेड फिल्में भी ऐसी हैं कि अगर आपने इन्हें नहीं देखा, तो सच में कुछ नहीं देखा.

साल 2025 में फिल्म इंडस्ट्री नें खूब धमाल मचाया है. जहां बॉलीवुड और टॉलीवुड की हिट फिल्में खूब चर्चित रहीं. वहीं मलयालम सिनेमा में कुछ ऐसी अंडररेटेड फिल्में भी आईं. जिनकी कहानियां, एक्टिंग और इमोशंस देखने लायक हैं. ये फिल्में बिना बड़े बजट और ज्यादा प्रमोशन के भी लोगों के दिल को छू जाती हैं और सच में इन्हें मिस करना एक बड़ी कमी हो सकती है.

1/8
साल 2025 में मलयालम सिनेमा ने एक बार फिर दिखाया कि अच्छी फिल्में सिर्फ बड़े स्टार या भारी प्रमोशन से नहीं बनतीं. इस साल कई ऐसी फिल्में आई जिनकी कहानियां सच्ची, इमोशनल और जमीन से जुड़ी थीं लेकिन किसी वजह से ये ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाईं.
साल 2025 में मलयालम सिनेमा ने एक बार फिर दिखाया कि अच्छी फिल्में सिर्फ बड़े स्टार या भारी प्रमोशन से नहीं बनतीं. इस साल कई ऐसी फिल्में आई जिनकी कहानियां सच्ची, इमोशनल और जमीन से जुड़ी थीं लेकिन किसी वजह से ये ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाईं.
2/8
थलवरा, नारायणेंते मूनान्नमक्कल, व्यसनासमेतम बंधुमित्रधिकल, फेमिनिचि फातिमा, समश्यम् और इत्हिरी नेराम ऐसी ही छह फिल्में हैं जो सच में ज्यादा प्यार डिजर्व करती थीं.
थलवरा, नारायणेंते मूनान्नमक्कल, व्यसनासमेतम बंधुमित्रधिकल, फेमिनिचि फातिमा, समश्यम् और इत्हिरी नेराम ऐसी ही छह फिल्में हैं जो सच में ज्यादा प्यार डिजर्व करती थीं.
