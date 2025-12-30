हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाराज निदिमोरू संग विदेश में हनीमून मना रहीं सामंथा प्रभु, तस्वीरों में दिखाई खूबसूरत झलकियां

राज निदिमोरू संग विदेश में हनीमून मना रहीं सामंथा प्रभु, तस्वीरों में दिखाई खूबसूरत झलकियां

Samantha Ruth Prabhu Second Honeymoon: सामंथा प्रभु और राज निदिमोरु इन दिनों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हनीमून मना रहे हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर ट्रिप की झलकियां दिखाई हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 10:54 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Second Honeymoon: सामंथा प्रभु और राज निदिमोरु इन दिनों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हनीमून मना रहे हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर ट्रिप की झलकियां दिखाई हैं.

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू इन दिनों अपना हनीमून मना रहे हैं. दोनों अपनी शादी के बाद दूसरी बार रोमांटिक वेकेशन पर गए हैं. इस बार कपल ने अपने हनीमून के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, लिस्बन को चुना.

1/8
एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों पति राज निदिमोरु के साथ लिस्बन में वक्त बिता रही हैं. सामंथा ने पति संग अपने खास पलों को सजा एक एलबम बनाया और अपने फैंस के साथ शेयर किया है.
एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों पति राज निदिमोरु के साथ लिस्बन में वक्त बिता रही हैं. सामंथा ने पति संग अपने खास पलों को सजा एक एलबम बनाया और अपने फैंस के साथ शेयर किया है.
2/8
सामने आई तस्वीरों में लिस्बन की खूबसूरती और वहां का फेस्टिव माहौल साफ नजर आ रहा है. इन खास तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.
सामने आई तस्वीरों में लिस्बन की खूबसूरती और वहां का फेस्टिव माहौल साफ नजर आ रहा है. इन खास तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.
Published at : 30 Dec 2025 10:51 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru

साउथ सिनेमा फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'फिल्म मेकर्स को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम...', सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
'फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम', 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
राजस्थान
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? | Mamata | Amit Shah
Sandeep Chaudhary: बंगाल में BJP सरकार?, AK Bajpai की ये बात सुनकर डर जाएंगीं Mamata Banerjee!
Sandeep Chaudhary: घुसपैठियों के आकड़ों पर क्यों खामोश है सरकार | Seedha Sawal | PM Modi | ABP News
बंगाल में सियासत भारी...घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी? Sandeep Chaudhary ने पूछ लिया सीधा सवाल
3I ATLAS के निशाने पर है सूरज? | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'फिल्म मेकर्स को पूरी क्रिएटिव फ्रीडम...', सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
'फिल्म मेकर्स को क्रिएटिव फ्रीडम', 'बैटल ऑफ गलवान' पर चीन ने जताई आपत्ति तो भारत ने दिया दो टूक जवाब
राजस्थान
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
जयपुर: नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द, छात्रा के सुसाइड मामले में CBSE का बड़ा एक्शन
विश्व
पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
आसिम मुनीर ने करवाया बेटी का निकाह, जानें किसे बनाया दामाद? मेहमानों की लिस्ट भी आई सामने
साउथ सिनेमा
Tuesday Box Office Collection: 'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं 'तू मेरी मैं तेरा...' समेत बाकी फिल्में
'धुरंधर' के कहर से कांप रहा बॉक्स ऑफिस, पाई-पाई की मोहताज हुईं बाकी फिल्में
क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
भारत-इंग्लैंड के बाद इस देश ने भी किया 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान, 'भारतीय' बना कप्तान
इंडिया
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
ताजमहल: मोहब्बत की इमारत पर सियासत की स्याही! 'सफेद कब्रिस्तान' कहने वाले कोई शर्म तुमको न आई
विश्व
न शहबाज शरीफ न आसिम मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में पाकिस्तान से कौन जाएगा बांग्लादेश?
न शहबाज, न मुनीर और न इशाक डार... खालिदा जिया के जनाजे में PAK से कौन जाएगा बांग्लादेश?
जनरल नॉलेज
Foreign Currency Adoption: क्या कोई देश किसी दूसरे मुल्क की करेंसी अपना सकता‌ है, जानें किस स्थिति में लिया जा सकता है यह फैसला
क्या कोई देश किसी दूसरे मुल्क की करेंसी अपना सकता‌ है, जानें किस स्थिति में लिया जा सकता है यह फैसला
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Embed widget