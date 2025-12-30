एक्सप्लोरर
राज निदिमोरू संग विदेश में हनीमून मना रहीं सामंथा प्रभु, तस्वीरों में दिखाई खूबसूरत झलकियां
Samantha Ruth Prabhu Second Honeymoon: सामंथा प्रभु और राज निदिमोरु इन दिनों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में हनीमून मना रहे हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर ट्रिप की झलकियां दिखाई हैं.
सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू इन दिनों अपना हनीमून मना रहे हैं. दोनों अपनी शादी के बाद दूसरी बार रोमांटिक वेकेशन पर गए हैं. इस बार कपल ने अपने हनीमून के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक, लिस्बन को चुना.
Published at : 30 Dec 2025 10:51 PM (IST)
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru
Opinion