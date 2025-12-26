एक्सप्लोरर
कैसा रहा सामंथा के लिए 2025, पति राज निदिमोरु संग शेयर कीं अनदेखी तस्वीरें, लिखा थैंकफुल नोट
Samantha -Raj Nidimoru Unseen Pic: सामंथा रुथ प्रभु ने 2025 की यादों को तस्वीरों और वीडियोज में समेट कर फैंस के साथ शेयर किया. इसमें उनकी हर महीने के खास पल, इमोशंस और अनमोल लम्हों की झलक दिखी.
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बना चुकीं सामंथा रुथ प्रभु ने क्रिसमस के मौके पर साल 2025 के लिए एक थैंकफुल नोट शेयर किया है.इसके साथ उन्होंने इंस्टाग्राम पर पूरे साल की झलक दिखाती हुई कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. इन पोस्ट्स में उनकी शादी के दिन की एक अनदेखी तस्वीर भी शामिल
Published at : 26 Dec 2025 06:51 AM (IST)
