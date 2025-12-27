एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा से बॉबी देओल तक, साल 2026 में साउथ फिल्मों में नजर आएंगे बॉलीवुड के ये बड़े स्टार्स
New Year 2026 में कई बड़े बॉलीवुड स्टार साउथ की फिल्मों में एक्टिंग का तगड़ा तड़का लगाते दिखेंगे. यहां उन बड़े दिग्गजों की फिल्मों की लिस्ट है.
साउथ सिनेमा की दीवानगी का अंदाजा ‘बाहुबली’ और ‘KGF’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देखकर लगाया जा सकता है. नए साल 2026 में फैंस के लिए खास खुशखबरी है, क्योंकि कई बड़े बॉलीवुड सितारे अब साउथ की फिल्मों में नजर आने वाले हैं और धमाल मचाने वाले हैं.
1/7
2/7
Published at : 27 Dec 2025 04:58 PM (IST)
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रियंका से बॉबी देओल तक, साल 2026 में साउथ फिल्मों में नजर आएंगे बॉलीवुड के ये बड़े स्टार्स
साउथ सिनेमा
8 Photos
2025 की अंडररेटेड मलयालम फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए, नोट कर लें पूरी लिस्ट
साउथ सिनेमा
8 Photos
कैसा रहा सामंथा के लिए 2025, पति राज निदिमोरु संग शेयर कीं अनदेखी तस्वीरें, लिखा थैंकफुल नोट
साउथ सिनेमा
10 Photos
रिद्धि कुमार की 10 हसीन तस्वीरें, न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट हैं 'द राजा साब' एक्ट्रेस के ये लुक्स
साउथ सिनेमा
7 Photos
साउथ की बड़ी फिल्मों में दिखेंगे बॉलीवुड के ये स्टार्स, लिस्ट में 4 हसीनाओं के भी नाम
साउथ सिनेमा
7 Photos
साउथ की एक्शन फिल्में हैं पसंद, तो इन 5 फिल्मों को जरूर देखें, दिमाग झन्ना जाएगा
साउथ सिनेमा
7 Photos
इस हफ्ते OTT पर जमेगी साउथ की धाक, 'बाहुबली- द एपिक' से 'रिवॉल्वर रीटा' तक होंगी रिलीज
साउथ सिनेमा
9 Photos
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने किया लंच
क्रिकेट
'भारत पर सब टूट पड़ते' 2 दिन के अंदर खत्म हुआ मेलबर्न टेस्ट; पिच पर भड़के केविन पीटरसन
विश्व
रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
प्रियंका से बॉबी देओल तक, साल 2026 में साउथ फिल्मों में नजर आएंगे बॉलीवुड के ये बड़े स्टार्स
साउथ सिनेमा
8 Photos
2025 की अंडररेटेड मलयालम फिल्में जो आपको जरूर देखनी चाहिए, नोट कर लें पूरी लिस्ट
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion