पृथ्वीराज सुकुमारन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आ जाती है सुनामी

लिस्ट के पहले नंबर पर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'द गोट लाइफ' का नाम शुमार है. ये फिल्म थिएटर्स में 2024 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक इंडियन आदमी के इर्द–गिर्द घूमती है जो सऊदी अरब में नौकरी की तलाश में जाता है. फिल्म की कहानी आपके दिल को छू लेगी. आईएमडीबी के मुताबिक 60 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 159.1 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.