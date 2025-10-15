हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पृथ्वीराज सुकुमारन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आ जाती है सुनामी

पृथ्वीराज सुकुमारन की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर आ जाती है सुनामी

Prithivi Raj Sukumaran Highest Grossing Films: साउथ के जाने–माने कलाकारों की लिस्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम शुमार हैं. उन्होंने कई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाया है. जानें फिल्मों की लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 05:58 PM (IST)
Prithivi Raj Sukumaran Highest Grossing Films: साउथ के जाने–माने कलाकारों की लिस्ट में पृथ्वीराज सुकुमारन का नाम शुमार हैं. उन्होंने कई फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपाया है. जानें फिल्मों की लिस्ट.

पृथ्वीराज सुकुमारन की गिनती साउथ के टैलेंटेड और पॉपुलर एक्टर्स की लिस्ट में होती है. उन्होंने अपनी कई दमदार फिल्मों के जरिए लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट किया है. आज हम अभिनेता के हाइएस्ट ग्रौसिंग फिल्मों के बारे में आपको बताएंगे.

लिस्ट के पहले नंबर पर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'द गोट लाइफ' का नाम शुमार है. ये फिल्म थिएटर्स में 2024 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक इंडियन आदमी के इर्द–गिर्द घूमती है जो सऊदी अरब में नौकरी की तलाश में जाता है. फिल्म की कहानी आपके दिल को छू लेगी. आईएमडीबी के मुताबिक 60 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 159.1 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
लिस्ट के पहले नंबर पर पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'द गोट लाइफ' का नाम शुमार है. ये फिल्म थिएटर्स में 2024 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी एक इंडियन आदमी के इर्द–गिर्द घूमती है जो सऊदी अरब में नौकरी की तलाश में जाता है. फिल्म की कहानी आपके दिल को छू लेगी. आईएमडीबी के मुताबिक 60 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 159.1 करोड़ का ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
पृथ्वीराज सुकुमारन की इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर तबाड़तोड़ कमाई की थी. 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'लुसिफर' की कहानी तब शुरू होती है जब एक पॉलिटिकल गॉड फादर का देहांत हो जाता है. उनके निधन के बाद कई लोग सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं. इसके बाद भगवान के फरिश्ते लुसिफर की एंट्री होती है. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 127.4 करोड़ का कलेक्शन किया था.
पृथ्वीराज सुकुमारन की इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर तबाड़तोड़ कमाई की थी. 2019 में रिलीज हुई फिल्म 'लुसिफर' की कहानी तब शुरू होती है जब एक पॉलिटिकल गॉड फादर का देहांत हो जाता है. उनके निधन के बाद कई लोग सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं. इसके बाद भगवान के फरिश्ते लुसिफर की एंट्री होती है. आईएमडीबी के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 127.4 करोड़ का कलेक्शन किया था.
'गुरुवायूर अम्बालानदायिल' पृथ्वीराज सुकुमारन की मलयालम कॉमेडी ड्रामा है. ये फिल्म पिछले साल रिलीज की गई थी. विपिन दास के निर्देशन में 30 करोड़ के लागत से बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 90.1 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था.
'गुरुवायूर अम्बालानदायिल' पृथ्वीराज सुकुमारन की मलयालम कॉमेडी ड्रामा है. ये फिल्म पिछले साल रिलीज की गई थी. विपिन दास के निर्देशन में 30 करोड़ के लागत से बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 90.1 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था.
2015 में एन्नु निंटे मोइदीन रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. 1960 के दशक में कंचनमाला और मोइदीन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है लेकिन सामाजिक बंधनों के वजह से दोनों को अलग होना पड़ता है. फिल्म की कहानी आपके दिल को छू लेगी. आईएमडीबी के मुताबिक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 57.5 करोड़ की कमाई की थी.
2015 में एन्नु निंटे मोइदीन रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है. 1960 के दशक में कंचनमाला और मोइदीन को एक दूसरे से प्यार हो जाता है लेकिन सामाजिक बंधनों के वजह से दोनों को अलग होना पड़ता है. फिल्म की कहानी आपके दिल को छू लेगी. आईएमडीबी के मुताबिक इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 57.5 करोड़ की कमाई की थी.
'जन गण मन' भी पृथ्वीराज सुकुमारन की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी में इतनी ट्विस्ट और टर्न आएंगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा. महज 15 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने 50.2 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
'जन गण मन' भी पृथ्वीराज सुकुमारन की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी में इतनी ट्विस्ट और टर्न आएंगे कि आपका दिमाग चकरा जाएगा. महज 15 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने 50.2 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था.
लिस्ट के अगले नंबर पर 'कडुवा' का नाम शुमार है. इसकी कहानी हाई रेंज रबर प्लांटर और केरल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के दुश्मनी के इर्द–गिर्द घूमती है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर गौर करें तो फिल्म ने अपने खाते में 46.7 करोड़ रुपए जमा किए.
लिस्ट के अगले नंबर पर 'कडुवा' का नाम शुमार है. इसकी कहानी हाई रेंज रबर प्लांटर और केरल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के दुश्मनी के इर्द–गिर्द घूमती है. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर गौर करें तो फिल्म ने अपने खाते में 46.7 करोड़ रुपए जमा किए.
'अमर अकबर एंथनी' भी अभिनेता की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इसकी कहानी तीन दोस्तों पर आधारित है जो कोच्चि में रहते हैं. लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनकी दुनिया पलट जाती है. 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 46.6 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
'अमर अकबर एंथनी' भी अभिनेता की बेहतरीन फिल्मों में से एक है. इसकी कहानी तीन दोस्तों पर आधारित है जो कोच्चि में रहते हैं. लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनकी दुनिया पलट जाती है. 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म ने 46.6 करोड़ का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई.
Published at : 15 Oct 2025 05:58 PM (IST)
