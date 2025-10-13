हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाबर्थडे पर पति अल्लू अर्जुन की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा रेड्डी, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक

Allu Arjun Wife Photos:स्नेहा रेड्डी ने कुछ वक्त पहले ही अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, इस सेलिब्रेशन से अब कुछ खास तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ शेयर की हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 13 Oct 2025 04:27 PM (IST)
..................................................................................................................................टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी ने इस साल अपना बर्थडे पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सेलिब्रेट किया. दोनों उस वक्त यूरोप में वेकेशन मना रहे थे. जिसकी कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें अब स्नेहा ने फैंस के साथ शेयर की हैं.

1/7
स्नेहा रेड्डी ने इस साल बर्थडे पर कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन ना करके पति अल्लू अर्जुन संग वक्त बिताया. अर्जुन के साथ बिताई गई एक शानदार शाम की कई फोटोज अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की.
2/7
इन तस्वीरों में स्नेहा ब्लैक कलर की एक क्लासी ड्रेस में नजर आ रही हैं. जिसने उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं.
3/7
इस फोटो में सीढ़ियों पर अपनी हील्स ठीक करते हुए स्नेहा किसी बॉलीवुड हसीना से कम नहीं लग रही. उनका स्टाइल फैंस को दीवाना बना रहा है.
4/7
स्नेहा ने इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखा,
5/7
अल्लू अर्जुन ने वाइफ के बर्थडे पर ट्विनिंग करते हुए ब्लैक सूट पहना है. इसमें वो काफी डैशिंग लग रहे हैं. फोटो में दोनों की केमिस्ट्री भी कमाल नजर आई.
6/7
बता दें कि स्नेहा रेड्डी 40 साल की हो चुकी हैं और दो बच्चों की मां भी हैं. लेकिन तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि उम्र उनके लिए सिर्फ एक नंबर ही है.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन आखिरी बार फिल्म ‘पुष्पा 2’ में नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई की थी.
Published at : 13 Oct 2025 04:27 PM (IST)
Allu Arjun South Cinema Sneha Reddy

Photo Gallery

