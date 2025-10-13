एक्सप्लोरर
बर्थडे पर पति अल्लू अर्जुन की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा रेड्डी, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
Allu Arjun Wife Photos:स्नेहा रेड्डी ने कुछ वक्त पहले ही अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है, इस सेलिब्रेशन से अब कुछ खास तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ शेयर की हैं.
..................................................................................................................................टॉलीवुड स्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी ने इस साल अपना बर्थडे पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सेलिब्रेट किया. दोनों उस वक्त यूरोप में वेकेशन मना रहे थे. जिसकी कुछ बेहद खूबसूरत और रोमांटिक तस्वीरें अब स्नेहा ने फैंस के साथ शेयर की हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Oct 2025 04:27 PM (IST)
Tags :Allu Arjun South Cinema Sneha Reddy
साउथ सिनेमा
7 Photos
बर्थडे पर पति अल्लू की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
साउथ सिनेमा
7 Photos
'लोका चैप्टर-1' की फीमेल सुपरहीरो का ट्रांसफॉर्मेशन देख उड़ जाएंगे होश, पुरानी फोटो हुई वायरल
साउथ सिनेमा
7 Photos
रश्मिका और विजय जब रील लाइफ में बने कपल, हुई जमकर कमाई, इन OTT पर पर हैं ये फिल्में
साउथ सिनेमा
7 Photos
किसी महल से कम नहीं है विजय देवरकोंडा का घर, इनसाइड तस्वीरें देख फटी रह जाएंगी आंखें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
महाराष्ट्र
NCP के विधायक ने हिंदुओं का जिक्र कर दिया ऐसा बयान, नाराज हुए अजित पवार
इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement
साउथ सिनेमा
7 Photos
बर्थडे पर पति अल्लू की बाहों में खोई दिखीं स्नेहा, अब दिखाई रोमांटिक सेलिब्रेशन की झलक
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion