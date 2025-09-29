हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें

अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें

Allu Sneha Reddy Photos: साउथ के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन की वाइफ स्नेहा रेड्डी खूबसूरती और फैशन कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं. आप भी देखिए उनकी ग्लैमरस तस्वीरें.

29 Sep 2025 06:21 PM (IST)
Allu Sneha Reddy Photos: साउथ के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन की वाइफ स्नेहा रेड्डी खूबसूरती और फैशन कई एक्ट्रेसेस को मात देती हैं. आप भी देखिए उनकी ग्लैमरस तस्वीरें.

अल्लू अर्जुन की तरह ही उनकी वाइफ अल्लू स्नेहा रेड्डी भी लाइमलाइट में रहती हैं. उनका स्टाइल और फैशन सेंस देख आपके मन भी यही सवाल आएगा कि ये हसीना एक्ट्रेस क्यों नहीं हैं. देखिए उनकी खूबसूरती.

मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन की वाइफ अल्लू स्नेहा रेड्डी भी अपने हुस्न का जलवा बिखेर खूब लाइमलाइट लूटती हैं. कई महिलाएं हसीना के फैशन सेंस को इतना पसन्द करती हैं कि उनके स्टाइल को रीक्रिएट भी करती हैं.
मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन की वाइफ अल्लू स्नेहा रेड्डी भी अपने हुस्न का जलवा बिखेर खूब लाइमलाइट लूटती हैं. कई महिलाएं हसीना के फैशन सेंस को इतना पसन्द करती हैं कि उनके स्टाइल को रीक्रिएट भी करती हैं.
आप भी सभी की तरह अल्लू स्नेहा रेड्डी के फैशन सेंस और स्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर उन्हीं की तरह सबकी तारीफें अपने नाम कर सकती हैं. हर आउटफिट में ही स्नेहा की अदाएं कातिलाना होती हैं.
आप भी सभी की तरह अल्लू स्नेहा रेड्डी के फैशन सेंस और स्टाइल से इंस्पिरेशन लेकर उन्हीं की तरह सबकी तारीफें अपने नाम कर सकती हैं. हर आउटफिट में ही स्नेहा की अदाएं कातिलाना होती हैं.
डीवा अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैशन सेंस से बॉलीवुड और साउथ की बड़ी एक्ट्रेसेस को भी मात दे सकती हैं. यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर उन्हें इतना फॉलो करते हैं और उनकी तस्वीरों पर अपना प्यार भी बरसाते हैं.
डीवा अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैशन सेंस से बॉलीवुड और साउथ की बड़ी एक्ट्रेसेस को भी मात दे सकती हैं. यही वजह है कि लोग सोशल मीडिया पर उन्हें इतना फॉलो करते हैं और उनकी तस्वीरों पर अपना प्यार भी बरसाते हैं.
स्नेहा की तरह ही आप भी ऐसी स्टाइलिश साड़ी को स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी कर एक क्लासी और एलिगेंट लुक पा सकती हैं. अपने आउटफिट को स्टाइलिश एक्सरीज के साथ पेयर कर अपने लुक को कंप्लीट करें.
स्नेहा की तरह ही आप भी ऐसी स्टाइलिश साड़ी को स्लीवलेस ब्लाउज के साथ कैरी कर एक क्लासी और एलिगेंट लुक पा सकती हैं. अपने आउटफिट को स्टाइलिश एक्सरीज के साथ पेयर कर अपने लुक को कंप्लीट करें.
फैशन के अलावा स्नेहा रेड्डी अपने काम को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. जहां अल्लू अर्जुन ने फिल्मी दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाया है वहीं स्नेहा रेड्डी भी बिजनेस वर्ल्ड की जानी-मानी हस्तियों में से एक हैं. बतौर बिजनेस वुमन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.
फैशन के अलावा स्नेहा रेड्डी अपने काम को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. जहां अल्लू अर्जुन ने फिल्मी दुनिया में अपना बड़ा नाम बनाया है वहीं स्नेहा रेड्डी भी बिजनेस वर्ल्ड की जानी-मानी हस्तियों में से एक हैं. बतौर बिजनेस वुमन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है.
हसीना ने फेमस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंजियरिंग की डिग्री हासिल की है. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस से अपनी मास्टर डिग्री हासिल की है.
हसीना ने फेमस मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंजियरिंग की डिग्री हासिल की है. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस से अपनी मास्टर डिग्री हासिल की है.
डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नेहा ने SCIENT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एकेडमिक और प्लेसमेंट सेल डायरेक्टर के तौर पर अपना काम शुरू किया. इसके बाद वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चली गईं.
डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक पढ़ाई पूरी करने के बाद स्नेहा ने SCIENT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एकेडमिक और प्लेसमेंट सेल डायरेक्टर के तौर पर अपना काम शुरू किया. इसके बाद वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चली गईं.
ग्लैमर की दुनिया से दूर स्नेहा रेड्डी ने अपनी अलग पहचान बनाई है. बिजनेसवुमन होने के साथ वो सोशल मीडिया आइकन भी हैं. इंस्टाग्राम पर हसीना को 9.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और सभी उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं.
ग्लैमर की दुनिया से दूर स्नेहा रेड्डी ने अपनी अलग पहचान बनाई है. बिजनेसवुमन होने के साथ वो सोशल मीडिया आइकन भी हैं. इंस्टाग्राम पर हसीना को 9.1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं और सभी उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं.
अक्सर ही अल्लू स्नेहा रेड्डी सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सभी का ध्यान खींच ही लेती हैं. उनके स्टाइल और फैशन को लोग बहुत पसंद करते हैं. फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में हसीना वायरल हो जाती हैं.
अक्सर ही अल्लू स्नेहा रेड्डी सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सभी का ध्यान खींच ही लेती हैं. उनके स्टाइल और फैशन को लोग बहुत पसंद करते हैं. फोटोज शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में हसीना वायरल हो जाती हैं.
नेटवर्थ में भी अल्लू अर्जुन की धर्मपत्नी स्नेहा रेड्डी किसी से कम नहीं हैं. पिकाबु नाम के फोटो स्टूडियो की मालकिन स्नेहा की नेटवर्थ 42 करोड़ रुपए हैं.
नेटवर्थ में भी अल्लू अर्जुन की धर्मपत्नी स्नेहा रेड्डी किसी से कम नहीं हैं. पिकाबु नाम के फोटो स्टूडियो की मालकिन स्नेहा की नेटवर्थ 42 करोड़ रुपए हैं.
Published at : 29 Sep 2025 06:21 PM (IST)
Allu Arjun Allu Sneha Reddy

Embed widget