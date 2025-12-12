एक्सप्लोरर
इस खूबसूरत एक्ट्रेस के रहे 6 अफेयर, सालों तक पति करता था मारपीट, बेटी ने भी दुत्कारा
बंगाली फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी अब बॉलीवुड और OTT की दुनिया में भी पहचान बना चुकी हैं.13 दिसंबर को उनका 45वां बर्थडे है. चलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर जानेंगे उनके बारे में कुछ खास
स्वास्तिका मुखर्जी बंगाली फिल्म 'शाहजहां रीजन्ट', 'तकदुम', 'दिल बेचारा', 'मोह माया' जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. फिल्मों के साथ ही वह ओटीटी दुनिया में काफी फेमस हैं. 'पाताल लोक','ब्लैक विडोज' और 'काला' जैसी वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग को हर किसी ने पसंद किया. हालांकि उनकी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी और उससे जुड़े विवादों ने अक्सर ध्यान खींचते हैं.
1/7
2/7
