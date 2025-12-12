इस खूबसूरत एक्ट्रेस के रहे 6 अफेयर, सालों तक पति करता था मारपीट, बेटी ने भी दुत्कारा

आपको बता दें कि स्वास्तिका मुखर्जी के करियर में कई उतार-चढ़ाव आए हैं और विवाद भी रहे हैं, जो मीडिया में खूब चर्चा में रहे. स्वास्तिका ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसने समाज और मीडिया दोनों में हलचल मचा दी थी. उनका व्यक्तित्व और बेबाक अंदाज फैंस के बीच उन्हें खास बनाता है.