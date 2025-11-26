एक्सप्लोरर
हिमांशी खुराना की 10 तस्वीरें: कातिल अदाओं से फैंस का दिल चुराती हैं हसीना, यहां देखें दिलकश अवतार
Himanshi Khurana Birthday: हिमांशी खुराना अपने लुक के जरिए सोशल मीडिया का पारा हाई किए रखती हैं. आज में हम आपको उनकी वो खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनकी खूब चर्चा हुई थी.
हिमांशी खुराना पंजाबी सिनेमा की टॉप मॉडल और एक्ट्रेस हैं. जिन्हें इंडस्ट्री की ऐश्वर्या राय भी कहा जाता है. एक्ट्रेस को टीवी के विवादित शो ‘बिग बॉस 13’ से पूरे देश में फेम मिला था. आज वो लाखों दिलों की धड़कर बन चुकी हैं. इस रिपोर्ट में हम आपको उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Nov 2025 06:57 PM (IST)
Tags :Himanshi Khurana Punjabi Cinema
Regional Cinema
10 Photos
हिमांशी खुराना की 10 तस्वीरें: कातिल अदाओं से फैंस का दिल चुराती हैं हसीना
Regional Cinema
7 Photos
शहनाज गिल को सपोर्ट करने ‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे ‘बिग बॉस 13’ के ये कंटेस्टेंट
Regional Cinema
7 Photos
दीवाली पर सूट पहनकर बनना है पंजाबी कुड़ी, तो इन हसीनाओं का लुक करें रीक्रिएट
Regional Cinema
10 Photos
मिमी चक्रवर्ती की 10 खूबसूरत तस्वीरें: स्टाइल और ग्लैमर से भरपूर अंदाज़ जो आपको कर देंगे दीवाना
Regional Cinema
9 Photos
पति राज की फिल्म देखने सास-ससुर संग पहुंचीं शिल्पा, ये स्टार्स भी हुए शामिल
Regional Cinema
7 Photos
जानकी बोदीवाला कैसे बनीं पैन इंडिया सेंसेशन? 'वश 2' एक्ट्रेस पढ़ी-लिखी भी बहुत हैं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR से हटाई गईं GRAP-3 की पाबंदियां, CAQM ने लिया फैसला
इंडिया
क्या कर्नाटक में कांग्रेस बदलेगी सीएम? खरगे बोले - 'सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मैं...'
बॉलीवुड
पंकज त्रिपाठी की बेटी किसके साथ करेंगी बॉलीवुड डेब्यू? एक्टर बोले- वो थिएटर कर रही हैं
क्रिकेट
द. अफ्रीका से हारने के बाद टीम इंडिया की WTC Final की राह हुई मुश्किल, समझिए पूरा समीकरण
Advertisement
Regional Cinema
10 Photos
हिमांशी खुराना की 10 तस्वीरें: कातिल अदाओं से फैंस का दिल चुराती हैं हसीना
Regional Cinema
7 Photos
शहनाज गिल को सपोर्ट करने ‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे ‘बिग बॉस 13’ के ये कंटेस्टेंट
एबीपी लाइव
Opinion