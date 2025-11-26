हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिमांशी खुराना की 10 तस्वीरें: कातिल अदाओं से फैंस का दिल चुराती हैं हसीना, यहां देखें दिलकश अवतार

हिमांशी खुराना की 10 तस्वीरें: कातिल अदाओं से फैंस का दिल चुराती हैं हसीना, यहां देखें दिलकश अवतार

Himanshi Khurana Birthday: हिमांशी खुराना अपने लुक के जरिए सोशल मीडिया का पारा हाई किए रखती हैं. आज में हम आपको उनकी वो खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनकी खूब चर्चा हुई थी.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Nov 2025 06:57 PM (IST)
Himanshi Khurana Birthday: हिमांशी खुराना अपने लुक के जरिए सोशल मीडिया का पारा हाई किए रखती हैं. आज में हम आपको उनकी वो खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिनकी खूब चर्चा हुई थी.

हिमांशी खुराना पंजाबी सिनेमा की टॉप मॉडल और एक्ट्रेस हैं. जिन्हें इंडस्ट्री की ऐश्वर्या राय भी कहा जाता है. एक्ट्रेस को टीवी के विवादित शो ‘बिग बॉस 13’ से पूरे देश में फेम मिला था. आज वो लाखों दिलों की धड़कर बन चुकी हैं. इस रिपोर्ट में हम आपको उनकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं.

1/10
हिमांशी खुराना आज यानि 27 नंवबर को 33वां अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में फैंस अभी से एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर बधाई देने में लग गए हैं.
हिमांशी खुराना आज यानि 27 नंवबर को 33वां अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में फैंस अभी से एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर बधाई देने में लग गए हैं.
2/10
हिमांशी अपनी फिल्मों और गानों से ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस अपनी दिलकश तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं.
हिमांशी अपनी फिल्मों और गानों से ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस अपनी दिलकश तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं.
3/10
इन तस्वीरों में हिमांशी कभी ट्रेडिशनल, तो कभी ग्लैमरस लुक में कहर ढहाती हुई नजर आती हैं.
इन तस्वीरों में हिमांशी कभी ट्रेडिशनल, तो कभी ग्लैमरस लुक में कहर ढहाती हुई नजर आती हैं.
4/10
हिमांशी पहले से ज्यादा फिट और खूबसूरत हो गई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना कई किलो वजन कम किया है.
हिमांशी पहले से ज्यादा फिट और खूबसूरत हो गई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना कई किलो वजन कम किया है.
5/10
इस ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में हिमांशी की खूबसूरती देखते ही बन रही है. एक्ट्रेस अपना लुक कर्ली खुले बालों से पूरा किया है.
इस ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस में हिमांशी की खूबसूरती देखते ही बन रही है. एक्ट्रेस अपना लुक कर्ली खुले बालों से पूरा किया है.
6/10
इस डीपनेक ड्रेस में एक्ट्रेस बेबाकी से अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं. एक्ट्रेस की य कातिल अदाएं फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.
इस डीपनेक ड्रेस में एक्ट्रेस बेबाकी से अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं. एक्ट्रेस की य कातिल अदाएं फैंस के दिलों पर छुरियां चला रही हैं.
7/10
हिमांशी खुराना की बिकनी लुक भी बेमिसाल होते हैं. अक्सर एक्ट्रेस अलग-अलग डिजाइन की बिकिनी पहन पूल और बीच पर सिजलिंग फोटोज शेयर करती हैं.
हिमांशी खुराना की बिकनी लुक भी बेमिसाल होते हैं. अक्सर एक्ट्रेस अलग-अलग डिजाइन की बिकिनी पहन पूल और बीच पर सिजलिंग फोटोज शेयर करती हैं.
8/10
हिमांशी खुराना सूट में बेहद गॉर्जियस दिखती हैं. एक्ट्रेस का ये हैवी ऑरेंज सूट लुक आप किसी शादी या पंक्शन में भी ट्राई कर सकती हैं.
हिमांशी खुराना सूट में बेहद गॉर्जियस दिखती हैं. एक्ट्रेस का ये हैवी ऑरेंज सूट लुक आप किसी शादी या पंक्शन में भी ट्राई कर सकती हैं.
9/10
बताते चलें कि हिमांशी खुराना अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रही थी. उनका दिल ‘बिग बॉस 13’ के कंटेस्टेंट आसिम रियाज पर आया था.
बताते चलें कि हिमांशी खुराना अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रही थी. उनका दिल 'बिग बॉस 13' के कंटेस्टेंट आसिम रियाज पर आया था.
10/10
‘बिग बॉस 13’ से बाहर आने के बाद दोनों कई साल रिलेशनशिप में भी रहे हैं. लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. खबरों की मानें तो दोनों अलग धर्म होने की वजह से अल हुए हैं.
'बिग बॉस 13' से बाहर आने के बाद दोनों कई साल रिलेशनशिप में भी रहे हैं. लेकिन अब दोनों का ब्रेकअप हो चुका है. खबरों की मानें तो दोनों अलग धर्म होने की वजह से अल हुए हैं.
Published at : 26 Nov 2025 06:57 PM (IST)
Himanshi Khurana Punjabi Cinema

Regional Cinema फोटो गैलरी

