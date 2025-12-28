एक्सप्लोरर
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
Sussanne Khan Chritmas Party: ऋतिक रोशन को एक्स वाइफ सुजैन खान ने हाल ही मे सोशल मीडिया पर क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जहां ऋतिक रोशन भी अपनी गर्लफेंड्र संग पोज देते हुए नजर आए.
सुजैन खान ने हाल ही में अपने करीबी दोस्तों संग क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जहां ऋतिक रोशन भी अपनी गर्लफेंड्र सबा आजाद संग नजर आ रहे हैं और सबने साथ मिलकर पोज भी दिए.
Published at : 28 Dec 2025 11:41 AM (IST)
