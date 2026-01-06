एक्सप्लोरर
श्वेता तिवारी ने रेड ड्रेस में बिखेरा जलवा, स्माइल से लूट लिया करार
Shweta Tiwari Look: श्वेता तिवारी रेड ड्रेस में स्टाइलिश और ग्रेसफुल नजर आईं. टीवी और रियलिटी शो की बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ-साथ वो फैशन आइकन भी हैं.
श्वेता तिवारी सिर्फ एक एक्टिव और टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं. उनके फैशन सेंस में सिंपल और एलिगेंट का परफेक्ट मिक्स नजर आता है जो हर मौके पर उनके लुक को परफेक्ट बनाता है. चाहे रैड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग, श्वेता हमेशा अपनी स्टाइल और ग्रेस से लोगों को इंप्रेस करती हैं. उनके इस इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ये साफ दिखाई देता है कि वो फैशन और परफॉर्मेंस दोनों में बराबर एक्सील करती हैं.
1/8
2/8
Published at : 06 Jan 2026 07:24 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari Bollywood Stylish Look
रीजनल सिनेमा
7 Photos
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
रीजनल सिनेमा
7 Photos
इस खूबसूरत एक्ट्रेस के रहे 6 अफेयर, सालों तक पति करता था मारपीट, बेटी ने भी दुत्कारा
रीजनल सिनेमा
7 Photos
कभी धोते थे विदेश में गाड़ियां, आज पंजाबी इंडस्ट्री पर करते हैं राज, आपने पहचाना?
रीजनल सिनेमा
7 Photos
शहनाज गिल को सपोर्ट करने ‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे ‘बिग बॉस 13’ के ये कंटेस्टेंट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
आंखों में चोट, कई जगह घाव, पसली भी टूटी! कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीटकर लाने की बात सच तो नहीं?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में गजब हो गया! इस नगर परिषद में कांग्रेस के समर्थन से BJP को बहुमत, शिंदे गुट फायर
बॉलीवुड
'मैं कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड नहीं हूं', बीच वेकेशन से वायरल हुई तस्वीरें तो मिस्ट्री गर्ल ने तोड़ी चुप्पी
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
Advertisement
रीजनल सिनेमा
7 Photos
एक्स वाइफ सुजैन खान की क्रिसमस पार्टी में पहुंचे ऋतिक रोशन, गर्लफ्रेंड सबा आजाद सग दिए पोज
एबीपी लाइव
Opinion