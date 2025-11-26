एक्सप्लोरर
कभी धोते थे विदेश में गाड़ियां, आज पंजाबी इंडस्ट्री पर करते हैं राज, आपने पहचाना?
Guess Who: आज हम आपको पंजाबी सिनेमा के एक ऐसे सितारे से मिलवा रहे हैं. जो कभी विदेश में गाड़ियां धोकर पैसे कमाता था. लेकिन आज वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह पंजाबी सिनेमा में भी कई ऐसे सितारे हैं, जिन्होंने सफलता का मुकाम कड़ी संघर्ष के बाद हासिल किया. इनमें से एक नाम एक्टर और सिंगर जस्सी गिल भी हैं. बहुत कम लोग जानते होंगे कि जस्सी एक वक्त पर विदेश में गाड़ियां धोकर अपना खर्चा चलाते हैं. 27 नवंबर को उनका बर्थडे है और इस मौके पर हम आपको जानिए जस्सी के अनसुने किस्से सुना रहे हैं.
