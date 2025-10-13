हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीRegional Cinemaदीवाली पर सूट-सलवार पहनकर बनना है पंजाबी कुड़ी, तो इन हसीनाओं का लुक करें रीक्रिएट, लगेंगी पटोला

दीवाली पर सूट-सलवार पहनकर बनना है पंजाबी कुड़ी, तो इन हसीनाओं का लुक करें रीक्रिएट, लगेंगी पटोला

Diwali 2025 Outfit Idea: अगर आप भी दिवाली के लिए आउटफिट ढूंढ रही हैं. तो हम आपके लिए कुछ एक्ट्रेसेस के सूट लुक लेकर आए हैं. जो काफी यूनिक और सुंदर है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 13 Oct 2025 09:50 PM (IST)
Diwali 2025 Outfit Idea: अगर आप भी दिवाली के लिए आउटफिट ढूंढ रही हैं. तो हम आपके लिए कुछ एक्ट्रेसेस के सूट लुक लेकर आए हैं. जो काफी यूनिक और सुंदर है.

दिवाली का त्योहार आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में हर कोई इसकी तैयारियों में लग गया है. अगर आप इस दिवाली कुछ अलग दिखना चाहती हैं. तो हम आपके लिए पंजाबी एक्ट्रेसेस के कुछ खूबसूरत लुक्स लाए हैं. इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

1/7
सरगुन मेहता अपने पंजाबी लुक्स से हमेशा ही फैंस को इंप्रेस करती हैं. ऐसे में आप दिवाली पर एक्ट्रेस का ये हैवी अनारकली सलवार सूट लुक रीक्रिएट कर सकती हैं.
सरगुन मेहता अपने पंजाबी लुक्स से हमेशा ही फैंस को इंप्रेस करती हैं. ऐसे में आप दिवाली पर एक्ट्रेस का ये हैवी अनारकली सलवार सूट लुक रीक्रिएट कर सकती हैं.
2/7
अगर आप नई दुल्हन हैं तो निमरत खैर की तरह वेलवेट सूट के साथ हैवी वर्क वाला दुपट्टा ओढ़ सकती हैं. इसके साथ आप भी गोल्ड ज्वेलरी पहनेंगी तो बहुत सुंदर दिखेंगी.
अगर आप नई दुल्हन हैं तो निमरत खैर की तरह वेलवेट सूट के साथ हैवी वर्क वाला दुपट्टा ओढ़ सकती हैं. इसके साथ आप भी गोल्ड ज्वेलरी पहनेंगी तो बहुत सुंदर दिखेंगी.
3/7
सोनम बाजवा का ये कढ़ाई वाला सूट भी दिवाली पर आप कैरी कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने इसके साथ कंट्रास्ट दुपट्टा कैरी किया है.
सोनम बाजवा का ये कढ़ाई वाला सूट भी दिवाली पर आप कैरी कर सकती हैं. एक्ट्रेस ने इसके साथ कंट्रास्ट दुपट्टा कैरी किया है.
4/7
अगर आपको व्हाइट कलर पसंद है और आप दिवाली पर अपना लुक सिंपल-सोबर रखना चाहती हैं. तो सोनम का ये सूट भी आप ऑप्शन में रख सकती हैं.
अगर आपको व्हाइट कलर पसंद है और आप दिवाली पर अपना लुक सिंपल-सोबर रखना चाहती हैं. तो सोनम का ये सूट भी आप ऑप्शन में रख सकती हैं.
5/7
ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन काफी सुंदर दिखता है. जैस्मिन की तरह आप भी दिवाली पर ऐसा अनारकली सूट पहनेंगी. तो कोई आपसे नजरें नहीं हटा पाएगा.
ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन काफी सुंदर दिखता है. जैस्मिन की तरह आप भी दिवाली पर ऐसा अनारकली सूट पहनेंगी. तो कोई आपसे नजरें नहीं हटा पाएगा.
6/7
हिना खान का ये कढ़ाई और सितारों जड़ा ग्रीन सूट भी आपके दिवाली लुक में चार चांद लगा सकता है.
हिना खान का ये कढ़ाई और सितारों जड़ा ग्रीन सूट भी आपके दिवाली लुक में चार चांद लगा सकता है.
7/7
इनके अलावा शहनाज गिल का ये मल्टीकलर हैवी दुपट्टे वाला सूट भी इस दिवाली पर आप पहनकर लाइटों सी जगमगा सकती हैं.
इनके अलावा शहनाज गिल का ये मल्टीकलर हैवी दुपट्टे वाला सूट भी इस दिवाली पर आप पहनकर लाइटों सी जगमगा सकती हैं.
Published at : 13 Oct 2025 09:50 PM (IST)
Tags :
Sargun Mehta Sonam Bajwa Diwali 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
एक गेंद में बने 286 रन, यकीन करना मुश्किल, लेकिन सच में हुआ ऐसा! विश्व क्रिकेट रह गया हैरान
एक गेंद में बने 286 रन, यकीन करना मुश्किल, लेकिन सच में हुआ ऐसा! विश्व क्रिकेट रह गया हैरान
बॉलीवुड
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Suzuki V-Strom 800DE Review, All you need to know | Auto Live
Skoda Kylaq Drive Review, Interior & Space | Auto Live
Honda Elevate Signature Black Edition: Detailed Walkaround | Auto Live
All-new Kia Syros First Drive Impression | Auto Live
2025 Nexon EV 45 Review: The Best Affordable Electric SUV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
बिहार चुनाव 2025: जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
एक गेंद में बने 286 रन, यकीन करना मुश्किल, लेकिन सच में हुआ ऐसा! विश्व क्रिकेट रह गया हैरान
एक गेंद में बने 286 रन, यकीन करना मुश्किल, लेकिन सच में हुआ ऐसा! विश्व क्रिकेट रह गया हैरान
बॉलीवुड
करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
विश्व
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
नेपाल के बाद इस देश में Gen-Z ने कराया तख्तालपट, सेना ने दिया साथ, देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir: 'हमारा भरोसा टूट गया', नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी 'सुरक्षित' सीट तो बोली कांग्रेस
जम्मू कश्मीर: 'हमारा भरोसा टूट गया', नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी 'सुरक्षित' सीट तो बोली कांग्रेस
ट्रेंडिंग
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ करने वाले को जान से मारने की धमकी! जानिए इस मामले में कितनी मिलती है सजा
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget