एक्सप्लोरर
दीवाली पर सूट-सलवार पहनकर बनना है पंजाबी कुड़ी, तो इन हसीनाओं का लुक करें रीक्रिएट, लगेंगी पटोला
Diwali 2025 Outfit Idea: अगर आप भी दिवाली के लिए आउटफिट ढूंढ रही हैं. तो हम आपके लिए कुछ एक्ट्रेसेस के सूट लुक लेकर आए हैं. जो काफी यूनिक और सुंदर है.
दिवाली का त्योहार आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में हर कोई इसकी तैयारियों में लग गया है. अगर आप इस दिवाली कुछ अलग दिखना चाहती हैं. तो हम आपके लिए पंजाबी एक्ट्रेसेस के कुछ खूबसूरत लुक्स लाए हैं. इनसे आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 13 Oct 2025 09:50 PM (IST)
Tags :Sargun Mehta Sonam Bajwa Diwali 2025
Regional Cinema
7 Photos
दीवाली पर सूट पहनकर बनना है पंजाबी कुड़ी, तो इन हसीनाओं का लुक करें रीक्रिएट
Regional Cinema
10 Photos
मिमी चक्रवर्ती की 10 खूबसूरत तस्वीरें: स्टाइल और ग्लैमर से भरपूर अंदाज़ जो आपको कर देंगे दीवाना
Regional Cinema
9 Photos
पति राज की फिल्म देखने सास-ससुर संग पहुंचीं शिल्पा, ये स्टार्स भी हुए शामिल
Regional Cinema
7 Photos
जानकी बोदीवाला कैसे बनीं पैन इंडिया सेंसेशन? 'वश 2' एक्ट्रेस पढ़ी-लिखी भी बहुत हैं
Regional Cinema
11 Photos
सपना चौधरी की 10 खूबसूरत तस्वीरें: बला की हसीन हैं हरियाणा की डांसिंग क्वीन
Regional Cinema
7 Photos
दिलजीत दोसांझ नहीं, ये हैं पंजाबी इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार
Regional Cinema
7 Photos
कभी हिंदी फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर थीं ये हसीना, आज बनीं पंजाब की क्वीन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ट्रंप के टैरिफ से दुनिया भर के देशों पर मंडरा रहे संकट के बादल! IMF की अधिकारी बोलीं- 'कमर कस लीजिए...'
बिहार
जीतन राम मांझी की पार्टी में बगावत शुरू! सीटों के ऐलान के बाद इस नेता ने दिया इस्तीफा
क्रिकेट
एक गेंद में बने 286 रन, यकीन करना मुश्किल, लेकिन सच में हुआ ऐसा! विश्व क्रिकेट रह गया हैरान
बॉलीवुड
करिश्मा के एक्स हसबैंड संजय की वसीयत पर मचा बवाल, एक्ट्रेस के बच्चों ने कहा - ' ये फर्जी है'
Advertisement
Regional Cinema
7 Photos
दीवाली पर सूट पहनकर बनना है पंजाबी कुड़ी, तो इन हसीनाओं का लुक करें रीक्रिएट
Regional Cinema
10 Photos
मिमी चक्रवर्ती की 10 खूबसूरत तस्वीरें: स्टाइल और ग्लैमर से भरपूर अंदाज़ जो आपको कर देंगे दीवाना
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion