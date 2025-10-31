एक्सप्लोरर
शहनाज गिल को सपोर्ट करने ‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे ‘बिग बॉस 13’ के ये कंटेस्टेंट, शेयर की तस्वीरें
Ikk Kudi Screening: शहनाज गिल की फिल्म 'इक्क कुड़ी' की स्क्रीनिंग में कई टीवी स्टार्स ने शिरकत की. इस दौरान 'बिग बॉस 13' में शहनाज के साथ नजर आ चुके कई सेलेब्स भी एक्ट्रेस को सपोर्ट करने पहुंचे.
‘बिग बॉस 13’ के जरिए पूरे देश की धड़कन बनी शहनाज गिल अब बड़े की हीरोइन बन चुकी हैं. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी पंजाबी फिल्म ‘इक्क कुड़ी’ को लेकर चर्चा में हैं. जो आज यानि 31 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है. वहीं बीती रात फिल्म की एक ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें कई सेलब्स पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 31 Oct 2025 05:33 PM (IST)
Tags :Aarti Singh Shehnaz Gill Hina Khan Ikk Kudi
