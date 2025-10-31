हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीRegional Cinemaशहनाज गिल को सपोर्ट करने ‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में पहुंचे ‘बिग बॉस 13’ के ये कंटेस्टेंट, शेयर की तस्वीरें

Ikk Kudi Screening: शहनाज गिल की फिल्म 'इक्क कुड़ी' की स्क्रीनिंग में कई टीवी स्टार्स ने शिरकत की. इस दौरान 'बिग बॉस 13' में शहनाज के साथ नजर आ चुके कई सेलेब्स भी एक्ट्रेस को सपोर्ट करने पहुंचे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 31 Oct 2025 05:33 PM (IST)
‘बिग बॉस 13’ के जरिए पूरे देश की धड़कन बनी शहनाज गिल अब बड़े की हीरोइन बन चुकी हैं. एक्ट्रेस इन दिनों अपनी पंजाबी फिल्म ‘इक्क कुड़ी’ को लेकर चर्चा में हैं. जो आज यानि 31 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है. वहीं बीती रात फिल्म की एक ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गई. जिसमें कई सेलब्स पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें....

‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में शहनाज गिल का देसी लुक देखने को मिला. एक्ट्रेस ने एक हैवी अनारकली सूट पहना था. जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी.
एक्ट्रेस की फिल्म की स्क्रीनिंग में हिना खान भी अपने पति रॉकी जायसवाल संग पहुंची थी. दोनों ने ढोल की ताल पर खूब ठुमके भी लगाए थे.
‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग में एक्ट्रेस अवनीत कौर भी शामिल हुई. जो लाइट ब्लू शेड के सूट में गजब की सुंदर दिख रही थी.
शहनाज की फिल्म देखने के लिए ‘बिग बॉस 13’ के भी कई कंटेस्टेंट पहुंचे. इस लिस्ट में आरती सिंह और शेफाली बग्गा का नाम शामिल है. जो स्क्रीनिंग में नताशा स्टेनकोविक संग सेल्फी लेती दिखी.
शेफाली ने शहनाज के साथ अपने इंस्टाग्राम पर भी एक फोटो शेयर की. जिसमें दोनों एक-दूजे को गले लगाती दिखी.
‘इक्क कुड़ी’ की स्क्रीनिंग से आरती सिंह ने भी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इसमें से एक में वो शेफाल और अबु मलिक के साथ पोज देती दिखी.
आरती ने शहनाज के साथ भी एक प्यारी सी फोटो शेयर की और लिखा, ‘इक्क कुड़ी...इतनी अच्छी फिल्म देखी. जो सोचा था उससे बहुत ज्यादा अच्छा. शहनाज गिल का शानदार प्रदर्शन..’
Published at : 31 Oct 2025 05:33 PM (IST)
Aarti Singh Shehnaz Gill Hina Khan Ikk Kudi

