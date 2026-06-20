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रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं 'राख' की सुमन अरोड़ा, सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल
Divya Sharma Photos: क्राइम थ्रिलर सीरीज 'राख' में दिव्या शर्मा ने सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी सुमन अरोड़ा का किरदार निभाया है. वो रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. आइए उनकी 10 तस्वीरें देखते हैं.
अली फजल की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'राख' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. 8 एपिसोड वाली ये सीरीज 1978 के दिल्ली में हुए खौफनाक रंगा-बिल्ला कांड पर आधारित है. इसमें सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर और राकेश बेदी जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. दिव्या शर्मा ने भी इस सीरीज में अहम किरदार निभाया है.
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Published at : 20 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Tags :Divya Sharma Raakh
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