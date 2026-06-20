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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीरियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं 'राख' की सुमन अरोड़ा, सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं 'राख' की सुमन अरोड़ा, सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

Divya Sharma Photos: क्राइम थ्रिलर सीरीज 'राख' में दिव्या शर्मा ने सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी सुमन अरोड़ा का किरदार निभाया है. वो रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. आइए उनकी 10 तस्वीरें देखते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Divya Sharma Photos: क्राइम थ्रिलर सीरीज 'राख' में दिव्या शर्मा ने सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी सुमन अरोड़ा का किरदार निभाया है. वो रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं. आइए उनकी 10 तस्वीरें देखते हैं.

अली फजल की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज 'राख' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. 8 एपिसोड वाली ये सीरीज 1978 के दिल्ली में हुए खौफनाक रंगा-बिल्ला कांड पर आधारित है. इसमें सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर और राकेश बेदी जैसे एक्टर्स भी नजर आ रहे हैं. दिव्या शर्मा ने भी इस सीरीज में अहम किरदार निभाया है.

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दिव्या शर्मा ने वेब सीरीज 'राख' में सोनाली बेंद्रे की बेटी सुमन अरोड़ा का किरदार निभाया है. उनकी एक्टिंग की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. दिव्या ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है.
दिव्या शर्मा ने वेब सीरीज 'राख' में सोनाली बेंद्रे की बेटी सुमन अरोड़ा का किरदार निभाया है. उनकी एक्टिंग की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. दिव्या ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है.
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सीरीज की कहानी सुमन और उसके छोटे भाई साहिल के किडनैप होन जाने और उसके बाद अपराधियों की तलाश के इर्द-गिर्द घूमती है. ये शो 1978 के मशहूर सच्ची घटना रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित है.
सीरीज की कहानी सुमन और उसके छोटे भाई साहिल के किडनैप होन जाने और उसके बाद अपराधियों की तलाश के इर्द-गिर्द घूमती है. ये शो 1978 के मशहूर सच्ची घटना रंगा-बिल्ला केस से प्रेरित है.
Published at : 20 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Divya Sharma Raakh

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