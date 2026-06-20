रियल लाइफ में बेहद ग्लैमरस हैं 'राख' की सुमन अरोड़ा, सोनाली बेंद्रे की ऑनस्क्रीन बेटी की तस्वीरों पर हार बैठेंगे दिल

दिव्या शर्मा ने वेब सीरीज 'राख' में सोनाली बेंद्रे की बेटी सुमन अरोड़ा का किरदार निभाया है. उनकी एक्टिंग की लोग खूब तारीफ कर रहे हैं. दिव्या ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से हर किसी को इम्प्रेस कर दिया है.