नेटफ्लिक्स का रिएलिटी शो 'लॉक अप 2' का क्रेज कम नहीं हो रहा है. वहीं श्रेष्ठा अय्यर के बाद 2 और कंटेस्टेंट शो से बाहर हो गए हैं, जिनमें सुनीता आहूजा और रियाज अली शामिल हैं. इसी बीच हाल ही में रियाज अली ने एक इंटरव्यू दिया, जहां उन्होंने शो से जुड़ी कई बातें बताई और अपने फीलिंग्स को शेयर किया.

रियाज ने शेयर किया एक्सपीरियंस

बाहर आने के बाद एबीपी लाइव से बातचीत में रियाज ने कहा, 'शो में मैंने और सुनीता मैम ने साथ में एंट्री लिया था और साथ में बाहर भी निकले. वैसे मैं मैम को शो में कह रहा था कि हम साथ में ही निकलेंगे. गोविंदा सर से ज्यादा बात नहीं हुई, बस थोड़ी मुलाकात हुई.' साथ ही उन्होंने श्रेया कालरा और आकांक्षा चौधरी को लेकर कहा, 'गुस्से में बहुत सारे लोग बहुत बातें करते है, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए. मैं उनके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मेरा हक नहीं है. लेकिन मैं खुद के बारे में कहूंगा कि अगर मुझे गुस्सा आता भी है, तो मैं लड़ाई नहीं करता.'

फराह और रितेश का किया शुक्रिया

वहीं उन्होंने शो से बाहर आने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 'मैं खुश हूं क्योंकि मैं किसी चीज को लेकर रिग्रेट नहीं करना चाहता क्योंकि जो भी था, जैसे भी था, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया.' इसके अलावा उन्होंने फराह खान और रितेश देशमुख के बारे में बताया कि उन्होंने जो भी कहा मेरे लिए कहा, तो उसपर मैंने ध्यान दिया और काम भी किया. इसीलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं.'

ये भी पढ़ें: आकांक्षा रंजन के संगीत में करण जौहर ने रीक्रिएट किया सलमान खान का 'तौलिया डांस', जाह्नवी कपूर ने लगाए ठुमके, देखें वीडियो

किसी से नहीं लगाई उम्मीद

इतना ही नहीं, उन्होंने शो को लेकर कहा, 'मैंने किसी से उम्मीद नहीं लगाई कि कोई मुझे अपनी प्रायोरिटी बनाएगा. हालांकि सबके साथ अच्छी दोस्ती रही, लेकिन प्रायोरिटी अलग चीज है. अगर मैं और हफ्ते रुकता, तो शायद मेरी किसी से अच्छी दोस्ती हो जाती. लेकिन मैं इंट्रोवर्ट हूं इसीलिए मैं ज्यादा किसी से ओपन नहीं हो पाया. इसके बावजूद उन्होंने अपने फैंस को थैंक्यू कहा और साथ रहने कहा.'

शो के बारे में

बता दें कि शो की शुरुआत 26 जुलाई को हुई थी, जिसे फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट कर रहे हैं. शो में कई कंटेस्टेंट्स अपने तरह से गेम खेल रहे है और अपनी पहचान बना रहे हैं. श्रेष्ठा अय्यर, रियाज अली और सुनीता आहूजा बाहर हो चुके हैं. हालांकि बाकी कंटेस्टेट्स के बीच बयानबाजी और टकराव अभी भी वैसा ही है. वहीं आने वाला हफ्ता दर्शकों के लिए और रोमांचक हो सकता है.

ये भी पढ़ें: 'हर 5 मिनट में पीठ में छूरी मार रहे...', 'अलायंस' पर रवि किशन ने दिया बड़ा बयान, जानें बेटी रीवा को लेकर क्या कहा