INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDhamaal 4 BO Day 2 Live Updates: 'धमाल 4' का दूसरे दिन भी भौकाल, दोपहर 1 बजे तक 16 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Dhamaal 4 BO Day 2 Live Updates: 'धमाल 4' का दूसरे दिन भी भौकाल, दोपहर 1 बजे तक 16 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 2 Live Updates: अजय देवगन की 'धमाल 4' ने शानदार ओपनिंग की है. अब इसके दूसरे दिन के हर घंटे के अपडेटेड कलेक्शन के आंकड़े यहां जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Jul 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

इंद्र कुमार निर्देशित और अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी सहित कई कलाकारों की दमदार एक्टिंग से सजी 'धमाल 4' इस फ्राइडे को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस कॉमेडी एंटरटेनर का रिलीज से पहले ही अच्छा बज बन गया था जिसके चलते इसने पहले दिन सिनेमाघरों में खूब दर्शक खींचे इसी के साथ इसकी शानदार ओपनिंग हुई है. यहां इसके दूसरे दिन के कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में डान सकते हैं. 

'धमाल 4' ने पहले दिन कितना किया कलेक्शन

  • सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक धमाल 4 ने रिलीज के पहले दिन 10 हजार 669 शोज से  13.75 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • फिल्म की भारत में ग्रॉस कमाई 16.50 करोड़ रुपये रही. 
  • पहले दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी 24.0% दर्ज की गई. 

ये भी पढ़ें:-The Odyssey को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी, भारत में बिना कट के साथ रिलीज होगी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म, जाने-रनटाइम और सर्टिफिकेट

'धमाल 4' का दूसरे दिन का कलेक्शन (Dhamaal 4 BO Day 2 Collection Live Updates)

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धमाल 4' ने रिलीज के दूसरे दिन दोपहर 1 बजे तक 2.31 करोड़ कमा लिए हैं.
  • इसकी ऑक्यूपेंसी 16 % दर्ज की जा रही है.
धमाल 4 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 2 2.31 करोड़ (दोपहर 1 बजे तक का कलेक्शन) 16%
कुल कलेक्शन 16.06 करोड़  

'धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड कितना कमाया
'धमाल 4' बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइजी धमाल की चौथी इंस्टॉलमेंट हैं. रिलीज के पहले दिन इसका देश में ही नहीं विदेशों में भी काफी बज देखा गया. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओवरसीज मार्केट में  पहले दिन 5.00 करोड़ की कमाई की है. इसी के साथ इसकी कुल वर्ल्डवाइड कमाई 21.50 करोड़ हो गई है

'धमाल 4' के बारे में
'धमाल 4' का निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें अजय देवगन के अलावा  अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी,  संजीदा शेख, रवि किशन और ईशा गुप्ता सहित कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. 

ये भी पढ़ें:-Alpha Box Office Collection Day 8: 'धमाल 4' के आते ही 'अल्फा' की कमाई को लगा झटका, 8वें दिन 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई फिल्म, जानें- कलेक्शन

Published at : 11 Jul 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Ajay Devgn BOX OFFICE COLLECTION Dhamaal 4
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 2 Live Updates: 'धमाल 4' का दूसरे दिन भी भौकाल, दोपहर 1 बजे तक 16 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' का दूसरे दिन भी भौकाल, दोपहर 1 बजे तक 16 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
बॉलीवुड
बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी को भी सताई अस्पताल में भर्ती राजेश शर्मा की चिंता, जानें अब कैसी है एक्टर की तबीयत?
CM सुवेंदु अधिकारी को भी सताई राजेश शर्मा की चिंता, जानें अब कैसी है एक्टर की तबीयत?
बॉलीवुड
शादी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाने पहुंचे आमिर खान-गौरी स्प्रैट, इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी करेंगे शिरकत
ऑस्ट्रेलिया में हनीमून मनाने पहुंचे आमिर खान-गौरी स्प्रैट? इंडियन फिल्म फेस्टिवल में भी करेंगे शिरकत
बॉलीवुड
Dhamaal 4 Box office Collection: 'धमाल 4' ने 'अल्फा'-'पेद्दी' और 'राजा शिवाजी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में
'धमाल 4' ने 'अल्फा'-'पेद्दी' और 'राजा शिवाजी' समेत 10 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, लिस्ट में इसी फ्रेंचाइजी की 2 फिल्में
Advertisement

वीडियोज

'Lock Upp 2' में Shreya Kalra का दावा, Kushal Tandon और Shivangi Joshi के रिश्ते पर किया बड़ा खुलासा
Bollywood News: कियारा-यश के गाने ‘तबाही’ पर मचा बवाल, ट्रोलर्स ने क्यों घसीटा सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम? (10-07-2026)
DR. Aarambhi: Aarambhi का बड़ा खेल, Avantika को घर से निकाला बाहर; तंडन परिवार ने भी मोड़ा मुंह
'Lock Upp 2' में Akanksha Chamola का बड़ा खुलासा, बोलीं- शो से बाहर आते ही शुरू होगी Divorce Process
हर कोई SUV ही क्यों खरीद रहा है? Womens की पहली पसंद SUV? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
ईरान युद्ध के दौरान दिखी इंडियन नेवी की ताकत, हमलों के बीच 18 जहाजों को सुरक्षित पहुंचाया भारत
मध्य प्रदेश
दतिया में बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान, अपने समर्थकों से बोले- 'ऐसा कुछ न करें कि...'
दतिया में बवाल के बीच नरोत्तम मिश्रा का पहला बयान, अपने समर्थकों से बोले- 'ऐसा कुछ न करें कि...'
विश्व
'आज मोदी हमारा फोन भी नहीं उठाते', शहबाज शरीफ के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- पाकिस्तान ने गंवाया मौका
'आज मोदी हमारा फोन नहीं उठाते', शहबाज के सलाहकार ने बयां किया दर्द, कहा- PAK ने गंवाया मौका
क्रिकेट
IND vs ENG 5th T20 Playing 11: आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
आज खेलेंगे संजू सैमसन? कौन होगा बाहर, देखें पांचवें टी20 के लिए भारत की संभावित प्लेइंग XI
ओटीटी
Lenin OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अखिल अक्किनेनी की 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'लेनिन', जानें- पूरी डिटेल्स
इंडिया
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', पाकिस्तान में हिजबुल कमांडर ने कैमरे पर कबूला सच
'कुपवाड़ा से कठुआ तक, कश्मीर में ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं जहां...', हिजबुल कमांडर का कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
'योगी जी के इशारे पर अखिलेश...', सपा चीफ के सनातन ही समाजवाद वाले बयान पर AIMIM की प्रतिक्रिया
जनरल नॉलेज
Ants Communication: हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?
हमेशा सीधी लाइन में ही क्यों चलती हैं चींटियां, क्या है इसके पीछे की वजह?
ABP NEWS
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
Viral Video: कैंपस में क्लास कम, पानी ज्यादा! बारिश के बाद कॉलेज का हाल हुआ वायरल
ABP NEWS
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
Viral Video: डंपर का वजन नहीं सह पाई सड़क, टेक दिए घुटने!
ABP NEWS
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: चलते-चलते जमीन फटी, डंपर बीच सड़क में अटक गया! हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
Viral Video: अरे बाप रे... कहां चली गई पूरी सड़क?
ABP NEWS
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Viral Video: वेज के दाम में नॉनवेज के मजे! बिरयानी में निकला छिपकली का सिर
Embed widget