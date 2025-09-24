हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाने वाली महावतार नरसिम्हा को OTT पर इन दो फिल्मों ने पछाड़ा, ये हैं टॉप 5 सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्में

ओटीटी पर 15 सितंबर से 21 सितंबर तक कौनसी फिल्में सबसे ज्यादा देखी गई, इसकी लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट में महावतार नरसिम्हा, सैयारा जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Sep 2025 12:32 PM (IST)
ओटीटी पर 15 सितंबर से 21 सितंबर तक कौनसी फिल्में सबसे ज्यादा देखी गई, इसकी लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट में महावतार नरसिम्हा, सैयारा जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

सैयारा, महावतार नरसिम्हा से लेकर सिनर्स तक ने ओटीटी पर धमाल मचा रखा है. फैंस अपनी फेवरेट फिल्म को खूब देख रहे हैं. आइए जानते हैं पिछले हफ्ते कौनसी फिल्में सबसे ज्यादा ओटीटी पर देखी गई.

1/7
अहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था.
अहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी थी. फिल्म को बहुत पसंद किया गया था.
2/7
अब फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है और वहां भी शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म को 6.0 मिलियन व्यूज मिले. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
अब फिल्म ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है और वहां भी शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म को 6.0 मिलियन व्यूज मिले. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
3/7
दूसरे नबंर पर कुली है. कुली में रजनीकांत लीड रोल में हैं. फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इस फिल्म को 4.9 मिलियन व्यूज मिले हैं.
दूसरे नबंर पर कुली है. कुली में रजनीकांत लीड रोल में हैं. फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इस फिल्म को 4.9 मिलियन व्यूज मिले हैं.
4/7
तीसरे नंबर पर महावतार नरसिम्हा है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म को 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.
तीसरे नंबर पर महावतार नरसिम्हा है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म को 3.3 मिलियन व्यूज मिले हैं.
5/7
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा का है.
फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा का है.
6/7
चौथे नंबर पर इंस्पेक्टर जेंडे है. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी लीड रोल में हैं. फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म को 2.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.
चौथे नंबर पर इंस्पेक्टर जेंडे है. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी लीड रोल में हैं. फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. फिल्म को 2.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.
7/7
पांचवें नंबर पर सिनर्स है. सिनर्स को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस फिल्म को 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
पांचवें नंबर पर सिनर्स है. सिनर्स को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इस फिल्म को 1.2 मिलियन व्यूज मिले हैं.
Published at : 24 Sep 2025 12:32 PM (IST)
Coolie Mahavatar Narsimha Saiyaara

Photo Gallery

Embed widget