ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन

अब जल्द ही इसका सीजन 3 आने वाला है जो और भी दिलचस्प होने वाला है. इस बार मेजर समीर (दर्शन कुमार) मास्टरमाइंड बनकर मुश्किलें खड़ी करेंगे. साथ ही नए विलेन के तौर पर जयदीप अहलावत और निमरत कौर कहानी में जुड़ रहे हैं. पुराने सीजन जहां थ्रिल और इमोशन्स का शानदार बैलेंस थे, वहीं नया सीजन और बड़े स्तर पर सस्पेंस और एक्शन लाने वाला है. यही वजह है कि फैन्स बेसब्री से द फैमिली मैन सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं.