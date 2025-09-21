ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन

New Series To Release On OTT: ओटीटी पर आपका इंतजार खत्म होने वाला है. जल्द ही द फैमिली मैन 3, पंचायत 5 और कोटा फैक्ट्री 4 नए सीजन के साथ धमाल मचाने लौट रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Sep 2025 08:25 PM (IST)
दर्शकों की पसंदीदा कई बड़ी सीरीज वापसी कर रही हैं और इस बार वे और भी बड़े प्लॉट, गहरे ट्विस्ट और नए चेहरों के साथ लौट रही हैं. मिडिल क्लास जासूसों की दोहरी जिंदगी से लेकर छोटे टाऊन के गैंगस्टर्स की सत्ता की लड़ाई तक, इन सीरीज ने भारत में स्ट्रीमिंग की दुनिया को परिभाषित किया है. अब जब नए सीजन आने वाले हैं, तो प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स हमें एक बार फिर अपने दिलचस्प और लत लगाने वाले कैरेक्टर की दुनिया में खींचने को तैयार हैं.

द फैमिली मैन अमेज़न प्राइम वीडियो की सबसे पॉपुलर स्पाई-थ्रिलर सीरीज में से एक है. इस शो की शुरुआत 2019 में हुई थी और तब से इसके हर सीजन ने दर्शकों का दिल जीता है. मनोज बाजपेयी इसमें श्रीकांत तिवारी का रोल निभाते हैं, पहले सीज़न में श्रीकांत की डबल लाइफ और पाकिस्तान कनेक्शन वाली कहानी दिखाई गई थी, वहीं सीजन 2 में समांथा रुथ प्रभु का दमदार किरदार सबका ध्यान खींच लेता है.
अब जल्द ही इसका सीजन 3 आने वाला है जो और भी दिलचस्प होने वाला है. इस बार मेजर समीर (दर्शन कुमार) मास्टरमाइंड बनकर मुश्किलें खड़ी करेंगे. साथ ही नए विलेन के तौर पर जयदीप अहलावत और निमरत कौर कहानी में जुड़ रहे हैं. पुराने सीजन जहां थ्रिल और इमोशन्स का शानदार बैलेंस थे, वहीं नया सीजन और बड़े स्तर पर सस्पेंस और एक्शन लाने वाला है. यही वजह है कि फैन्स बेसब्री से द फैमिली मैन सीजन 3 का इंतजार कर रहे हैं.
पंचायत प्राइम वीडियो की सबसे प्यारी वेब सीरीज में से एक है, जिसकी शुरुआत 2020 में हुई थी. शो की कहानी अभिषेक (जितेंद्र कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होकर गांव की पंचायत ऑफिस में सचिव की नौकरी करता है. पहले सीजन में गांव की सादगी, रोजमर्रा की मुश्किलें और अभिषेक का संघर्ष दिखाया गया, वहीं सीजन 2 में राजनीति और इमोशनल पहलुओं को और गहराई से छुआ गया.
सीजन 3 में कहानी और दिलचस्प हो गई. नीना गुप्ता (मंजू देवी) और रघुबीर यादव (प्रधान जी) जैसे दमदार एक्टर्स ने हर सीजन में असलीपन भरा. अब सीजन 5 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो 2026 में आएगा. जहां पुराने सीजन सादगी, हंसी और इमोशन्स का तड़का लेकर आए, वहीं नया सीजन और भी गहरी कहानियों, नए रोल्स और ट्विस्ट के साथ दर्शकों का एंटरटेन करेगा.
मिर्जापुर 2018 में रिलीज हुई और शुरुआत से ही सबसे चर्चित क्राइम-थ्रिलर वेब सीरीज बन गई. इसकी कहानी सत्ता, धोखे और गैंगस्टर की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है. सीजन 2 में गुड्डू की बदला लेने की कहानी और शार्प पॉलिटिकल ट्विस्ट दिखाए गए. सीजन 3 में गुड्डू (अली फजल) ने आखिरकार मिर्जापुर की गद्दी संभालते दिखे लेकिन आखिर तक ट्विस्ट नजर आया.
अब सीजन 4 आने वाला है, जिसमें नए दुश्मन, बड़े धोखे और और भी खतरनाक राजनीति देखने को मिलेगी. पुराने सीजन ने खून-खराबा और बदले की जंग से फैन्स को जोड़े रखा, वहीं नया सीजन और भी तगड़े एक्शन, शॉकिंग ट्विस्ट और नए किरदारों के साथ लौटेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजन 4 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में रिलीज हो सकता है और हमेशा की तरह सिर्फ प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा.
कोटा फैक्ट्री 2019 में रिलीज हुई और यह भारत की कोचिंग कल्चर को ब्लैक-एंड-व्हाइट स्टाइल में दिखाने के लिए मशहूर हुई. पहले सीजन में वैभव (मयूर मोरे) की संघर्ष भरी तैयारी और जीतू भैया (जितेंद्र कुमार) का गाइडेंस दर्शकों को बेहद पसंद आया. सीजन 2 और सीजन 3 में पढ़ाई के दबाव, रिश्तों और महत्वाकांक्षाओं को और गहराई से दिखाया गया
अब सीजन 4 की तैयारी चल रही है, जिसमें नए किरदार, स्टूडेंट्स की और चुनौतियां और भावनात्मक कहानियां देखने को मिलेंगी. पुराने सीजन सादगी और सच्चाई के लिए जाने गए, जबकि नया सीजन और भी गहरे मुद्दों व ट्विस्ट के साथ आने वाला है.
Published at : 21 Sep 2025 08:25 PM (IST)
