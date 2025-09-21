एक्सप्लोरर
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
New Series To Release On OTT: ओटीटी पर आपका इंतजार खत्म होने वाला है. जल्द ही द फैमिली मैन 3, पंचायत 5 और कोटा फैक्ट्री 4 नए सीजन के साथ धमाल मचाने लौट रहे हैं.
दर्शकों की पसंदीदा कई बड़ी सीरीज वापसी कर रही हैं और इस बार वे और भी बड़े प्लॉट, गहरे ट्विस्ट और नए चेहरों के साथ लौट रही हैं. मिडिल क्लास जासूसों की दोहरी जिंदगी से लेकर छोटे टाऊन के गैंगस्टर्स की सत्ता की लड़ाई तक, इन सीरीज ने भारत में स्ट्रीमिंग की दुनिया को परिभाषित किया है. अब जब नए सीजन आने वाले हैं, तो प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स हमें एक बार फिर अपने दिलचस्प और लत लगाने वाले कैरेक्टर की दुनिया में खींचने को तैयार हैं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 21 Sep 2025 08:25 PM (IST)
ओटीटी
8 Photos
ओटीटी पर होगा बड़ा धमाका, लौटने वाले हैं 'द फैमिली मैन', 'पंचायत' और 'मिर्जापुर' के नए सीजन
ओटीटी
7 Photos
'वेंस्डे एडम्स' और 'ईनिड' रियल लाइफ में सोशल मीडिया पर गिराती हैं बिजलियां, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
स्वदेशी की अपील, कम टैक्स, 2.5 लाख करोड़ की बचत... पीएम मोदी ने ट्रंप की टैरिफ टेंशन को दे डाला बड़ा झटका
क्रिकेट
बुमराह IN अर्शदीप OUT, सुपर 4 मैच में भारत की पहले गेंदबाजी, दोनों टीमों ने किए प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion