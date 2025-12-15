इस लिस्ट में पहले नंबर पर जेम्स कैमरन की साई फाई फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का नाम शामिल है. इसमें सैम वर्थिंगटन , ज़ोई सलदाना, सिगोरनी वीवर, स्टीफन लैंग, केट विंसलेट , क्लिफ कर्टिस और ऊना चैपलिन जैसे स्टार्स का परफॉर्मेंस देखने मिलेगा. बता दें, ये फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज होगी.