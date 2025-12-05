हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सयानी गुप्ता के ग्लैमर के आगे फेल हैं हॉलीवुड हसीनाएं, ये 10 तस्वीरें उड़ा देंगी रात की नींद

सयानी गुप्ता के ग्लैमर के आगे फेल हैं हॉलीवुड हसीनाएं, ये 10 तस्वीरें उड़ा देंगी रात की नींद

Sayani Gupta Glamorous Photos: 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का फाइनल सीजन अनाउंस हो गया है. इस बीच हम आपको शो की एक्ट्रेस सयानी गुप्ता की हद से ज्यादा ग्लैमरस फोटोज दिखा रहे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 05 Dec 2025 07:10 PM (IST)
Sayani Gupta Glamorous Photos: 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का फाइनल सीजन अनाउंस हो गया है. इस बीच हम आपको शो की एक्ट्रेस सयानी गुप्ता की हद से ज्यादा ग्लैमरस फोटोज दिखा रहे हैं.

एक्ट्रेस सयानी गुप्ता की सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का फाइनल सीजन 19 दिसंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है. शो में एक बार फिर सयानी गुप्ता ग्लैमरस अवतार में दिखाई देंगी. सयानी रियल लाइफ में भी बेहद स्टाइलिश और गॉर्जियस हैं. फैशन के मामले में वो हॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं.

1/10
सयानी गुप्ता का हर लुक किसी स्टाइल स्टेटमेंट से कम नहीं होता. उनके फैशन सेंस के फैंस दीवाने हो जाते हैं.
सयानी गुप्ता का हर लुक किसी स्टाइल स्टेटमेंट से कम नहीं होता. उनके फैशन सेंस के फैंस दीवाने हो जाते हैं.
2/10
वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, वो हर आउटफिट को ग्रेसफुल तरीके से कैरी करती नजर आती हैं.
वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, वो हर आउटफिट को ग्रेसफुल तरीके से कैरी करती नजर आती हैं.
3/10
इस पिंक कलर के ऑफ शोल्डर वन पीस में सयानी काफी स्टनिंग दिख रही हैं. गले में पेंडेंट पहने और व्हाइट हील्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
इस पिंक कलर के ऑफ शोल्डर वन पीस में सयानी काफी स्टनिंग दिख रही हैं. गले में पेंडेंट पहने और व्हाइट हील्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है.
4/10
इस शॉर्ट ड्रेस में सयानी बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. इस दौरान वो शोल्डर बैग के साथ पोज देती दिखाई दे रही हैं.
इस शॉर्ट ड्रेस में सयानी बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. इस दौरान वो शोल्डर बैग के साथ पोज देती दिखाई दे रही हैं.
5/10
पर्पल कलर के ऑफ शोल्डर टॉप को एक्ट्रेस ने फिश कट स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है. डायमंड जूलरी और बन हेयरस्टाइल में उनका लुक रॉयल लग रहा है.
पर्पल कलर के ऑफ शोल्डर टॉप को एक्ट्रेस ने फिश कट स्कर्ट के साथ स्टाइल किया है. डायमंड जूलरी और बन हेयरस्टाइल में उनका लुक रॉयल लग रहा है.
6/10
इस डीपनेक ट्रांसपेरेंट ड्रेस में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. डार्क लिपस्टिक उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
इस डीपनेक ट्रांसपेरेंट ड्रेस में एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. डार्क लिपस्टिक उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है.
7/10
ब्लैक कलर की ये बैकलेस ड्रेस सयानी पर खूब जच रही है. स्मोकी आईज और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उन्हें ग्लैमरस लुक दे रहे हैं.
ब्लैक कलर की ये बैकलेस ड्रेस सयानी पर खूब जच रही है. स्मोकी आईज और स्टेटमेंट ईयररिंग्स उन्हें ग्लैमरस लुक दे रहे हैं.
8/10
सयानी का ये लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. ब्लैक कलर की हाई स्लिट साड़ी को उन्होंने डीपनेक ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है.
सयानी का ये लुक ट्रेडिशनल और मॉडर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. ब्लैक कलर की हाई स्लिट साड़ी को उन्होंने डीपनेक ब्लाउज के साथ ड्रेप किया है.
9/10
पिंक साड़ी पहने और माथे पर काली बिंदी लगाए सयानी बला की हसीन दिख रही हैं. उनके बालों में लगा गुलाब उन्हें क्लासी लुक दे रहा है.
पिंक साड़ी पहने और माथे पर काली बिंदी लगाए सयानी बला की हसीन दिख रही हैं. उनके बालों में लगा गुलाब उन्हें क्लासी लुक दे रहा है.
10/10
इस ऑफ व्हाइट साड़ी को एक्ट्रेस ने बहुत पारंपरिक तरीके से ड्रेप किया है. डबल लेयर्ड नेकलेस और माथे पर लाल बिंदी लगाकर उन्होंने अपना लुक फाइनल किया है.
इस ऑफ व्हाइट साड़ी को एक्ट्रेस ने बहुत पारंपरिक तरीके से ड्रेप किया है. डबल लेयर्ड नेकलेस और माथे पर लाल बिंदी लगाकर उन्होंने अपना लुक फाइनल किया है.
Published at : 05 Dec 2025 06:55 PM (IST)
Sayani Gupta Four More Shots Please Delhi Crime S3

