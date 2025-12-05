एक्सप्लोरर
सयानी गुप्ता के ग्लैमर के आगे फेल हैं हॉलीवुड हसीनाएं, ये 10 तस्वीरें उड़ा देंगी रात की नींद
Sayani Gupta Glamorous Photos: 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का फाइनल सीजन अनाउंस हो गया है. इस बीच हम आपको शो की एक्ट्रेस सयानी गुप्ता की हद से ज्यादा ग्लैमरस फोटोज दिखा रहे हैं.
एक्ट्रेस सयानी गुप्ता की सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' का फाइनल सीजन 19 दिसंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने जा रही है. शो में एक बार फिर सयानी गुप्ता ग्लैमरस अवतार में दिखाई देंगी. सयानी रियल लाइफ में भी बेहद स्टाइलिश और गॉर्जियस हैं. फैशन के मामले में वो हॉलीवुड हसीनाओं को टक्कर देती हैं.
Published at : 05 Dec 2025 06:55 PM (IST)
10 Photos
