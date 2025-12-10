हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीChristmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट

Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट

Christmas Movies On OTT: आज हम आपके लिए ऐसी फिल्में लेकर आए हैं जिन्हें आप क्रिसमस पर अपनी फैमिली के साथ आराम से घर बैठे देख सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इस लिस्ट पर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Christmas Movies On OTT: आज हम आपके लिए ऐसी फिल्में लेकर आए हैं जिन्हें आप क्रिसमस पर अपनी फैमिली के साथ आराम से घर बैठे देख सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इस लिस्ट पर.

सर्दियों के साथ ही क्रिसमस का माहौल भी शुरू हो गया है और लोग अभी से अपने प्लान बना रहे हैं. अगर आप इस बार घर पर ही आराम से फैमिली या पार्टनर के साथ क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए कुछ अच्छी फिल्मों की लिस्ट लेकर आए हैं. ये मूवीज़ आप ओटीटी पर देखकर अपना क्रिसमस और भी मज़ेदार बना सकते हैं. आइए देखते हैं कौन-कौन सी फिल्में शामिल हैं.

'क्लॉस' 2019 की एक शानदार क्रिसमस एनिमेटेड फिल्म है. इस एनिमेशन फिल्म में दोस्ती की कहानी दिखाई गई है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये फिल्म आपका क्रिसमस और बेहतर बना देगी.
'रेड वन' साल 2024 की एक हॉलीवुड क्रिसमस एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें ड्वेन जॉनसन और क्रिस इवांस लीड रोल में हैं, जो सांता क्लॉज को बचाने के लिए एक मिशन पर निकलते हैं. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'एलियन क्रिसमस' साल 2020 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में एलियन की कहानी दिखाई गई है, जिसे क्रिसमस की स्पिरिट के बारे में पता चलता है. ये फिल्म काफी मजेदार है जिसे आप फैमिली के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'फ़ॉलिंग फ़ॉर क्रिसमस' साल 2022 की एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. अगर आप क्रिसमस पर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
'फोर क्रिसमस' अमेरिकी क्रिसमस कॉमेडी फिल्म है, जिसे सेथ गॉर्डन ने डायरेक्ट किया है. ये फिल्म एक कपल की कहानी दिखती है, जिन्हें घने कोहरे के कारण अपनी क्रिसमस छुट्टियों का प्लान बदलने के बाद फैमिली पार्टी में जाना पड़ता है. इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
'द सैंटा क्लॉज' साल 1994 में रिलीज हुई अमेरिकन क्रिसमस कॉमेडी फिल्म है. इसमें टिम एलन ने सैंटा क्लॉज का भूमिका निभाई है. ये फिल्म जिया हॉटस्टार पर अवेलेबल है.
'होम अलोन' 1990 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी क्रिसमस के आस-पास की है. ये फिल्म क्रिसमस पर बनी सबसे शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है. फिल्म की कहानी एक छोटे से बच्चे के बारे में है, जो गलती से अपने परिवार से अलग हो जाता है. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.
Published at : 10 Dec 2025 06:41 AM (IST)
