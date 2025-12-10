Christmas Movies On OTT: क्रिसमस पर फैमिली के साथ देखें ये फिल्में, फेस्टिवल बन जाएगा बेस्ट

'होम अलोन' 1990 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म की कहानी क्रिसमस के आस-पास की है. ये फिल्म क्रिसमस पर बनी सबसे शानदार फिल्मों में से एक मानी जाती है. फिल्म की कहानी एक छोटे से बच्चे के बारे में है, जो गलती से अपने परिवार से अलग हो जाता है. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.