प्रियंका चोपड़ा का बड़ा धमाका, कपिल शर्मा के शो में दिखा स्टनिंग लुक, फ्लोरल ड्रेस में दिए पोज, देखें तस्वीरें

प्रियंका चोपड़ा का बड़ा धमाका, कपिल शर्मा के शो में दिखा स्टनिंग लुक, फ्लोरल ड्रेस में दिए पोज, देखें तस्वीरें

Priyanka Chopra Photos: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 के सेट पर देखा गया. इस दौरान एक्ट्रेस का बेहद कूल और स्टनिंग लुक देखने को मिला.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 10 Dec 2025 06:27 PM (IST)
Priyanka Chopra Photos: बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा को हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 के सेट पर देखा गया. इस दौरान एक्ट्रेस का बेहद कूल और स्टनिंग लुक देखने को मिला.

हॉलीवुड में अपने हुनर का लोहा मनवा रहीं प्रियंका चोपड़ा अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक के लिए तैयार हैं. एक्ट्रेस इन दिनों मुंबई में हैं और हाल ही में कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' के सेट पर स्पॉट हुई हैं. इस दौरान एक्ट्रेस का लुक देखने लायक रहा.

1/8
प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' में बतौर गेस्ट नजर आएंगी. ऐसे में एक्ट्रेस आज शो के सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची थीं.
प्रियंका चोपड़ा कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' में बतौर गेस्ट नजर आएंगी. ऐसे में एक्ट्रेस आज शो के सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची थीं.
2/8
इस दौरान प्रियंका काफी कूल लुक में स्पॉट हुईं. व्हाइट एंड ब्लू कलर के ऑफ शोल्डर कॉर्सेट में एक्ट्रेस बहुत स्टनिंग दिख रही थीं.
इस दौरान प्रियंका काफी कूल लुक में स्पॉट हुईं. व्हाइट एंड ब्लू कलर के ऑफ शोल्डर कॉर्सेट में एक्ट्रेस बहुत स्टनिंग दिख रही थीं.
3/8
इस ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग दुपट्टा भी स्टाइल किया था जो उनके लुक को ट्रेडिशनल टच दे रहा था.
इस ड्रेस के साथ एक्ट्रेस ने मैचिंग दुपट्टा भी स्टाइल किया था जो उनके लुक को ट्रेडिशनल टच दे रहा था.
4/8
स्टेटमेंट ईयररिंग्स, स्मोकी आई मेकअप और खुले बालों के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अपना लुक पूरा किया था. इस दौरान एक्ट्रेस बेहद स्टाइलिश लग रही थीं.
स्टेटमेंट ईयररिंग्स, स्मोकी आई मेकअप और खुले बालों के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अपना लुक पूरा किया था. इस दौरान एक्ट्रेस बेहद स्टाइलिश लग रही थीं.
5/8
सेट पर प्रियंका ने पैपराजी को जमकर पोज दिए. इस दौरान कपिल शर्मा भी उनके साथ नजर आए.
सेट पर प्रियंका ने पैपराजी को जमकर पोज दिए. इस दौरान कपिल शर्मा भी उनके साथ नजर आए.
6/8
ब्लैक कलर के पार्टी वियर आउटफिट में कपिल काफी डैशिंग दिख रहे थे. फॉर्मल शूज और ब्राउन शेड्स के साथ वो बहुत हैंडसम लग रहे थे.
ब्लैक कलर के पार्टी वियर आउटफिट में कपिल काफी डैशिंग दिख रहे थे. फॉर्मल शूज और ब्राउन शेड्स के साथ वो बहुत हैंडसम लग रहे थे.
7/8
बता दें कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' की अनाउंसमेंट हो चुकी है. शो 20 दिसंबर 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.
बता दें कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4' की अनाउंसमेंट हो चुकी है. शो 20 दिसंबर 2025 से ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा.
8/8
प्रियंका चोपड़ा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने जा रही हैं. महेश बाबू स्टारर इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी के रोल में नजर आएंगी.
प्रियंका चोपड़ा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने जा रही हैं. महेश बाबू स्टारर इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी के रोल में नजर आएंगी.

Published at : 10 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Published at : 10 Dec 2025 06:20 PM (IST)
Priyanka Chopra KAPIL SHARMA VARANASI The Great Indian Kapil Show 4

IndiGo Flight Crisis: 5000 Flights Cancel! क्या आपका Refund भी फंसा है? |Paisa Live
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Census 2027 High Tech: Real Time Monitoring से बदल जाएगा पूरा System | Paisa Live
IndiGo Crisis: इंडिगो पर सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन, अब यात्रियों को नहीं होगी परेशानी! #indigoupdate
Aniruddhacharya Controversy: ज्ञानी बाबा पर कोर्ट लगाएगी क्लास, अब तो माफी मांगनी पड़ेगी!

इंडिया
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
'कांग्रेस के हर झूठा का...', चुनाव सुधार पर लोकसभा में बोले अमित शाह, बताया क्या है SIR का असली काम
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
महाराष्ट्र: क्या माझी लाडकी बहिन योजना हो जाएगी बंद? डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- '31 दिसबंर तक...'
मनोरंजन
2025 की ये फिल्म शाहरुख खान को आई बेहद पसंद, तारीफ में कहा- 'दिल छूने वाला क्रिएशन'
2025 की ये फिल्म शाहरुख खान को आई बेहद पसंद, तारीफ में कहा- 'दिल छूने वाला क्रिएशन'
क्रिकेट
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
इंग्लैंड के 21 तो ऑस्ट्रेलिया के 20 खिलाड़ी IPL 2026 नीलामी में शामिल, जानें किस देश के कितने प्लेयर्स सेलेक्ट हुए
