प्रियंका चोपड़ा के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने जा रही हैं. महेश बाबू स्टारर इस फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. फिल्म में प्रियंका मंदाकिनी के रोल में नजर आएंगी.