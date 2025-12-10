डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखने के हैं शौकीन? तो ये 7 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए बेस्ट

डिस्कवरी चैनल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा. जब डिस्कवरी ओटीटी पर आया तो इसके लिए चुनौती थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जो खासतौर पर कुछ नया सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए हो. एंटरटेनमेंट के साथ-साथ कुछ सीखना चाहते हैं तो क्यूरियॉसिटी स्ट्रीम ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है.