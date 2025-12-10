डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखने के हैं शौकीन? तो ये 7 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए बेस्ट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीडॉक्यूमेंट्री फिल्में देखने के हैं शौकीन? तो ये 7 OTT प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए बेस्ट

Top 7 OTT Platforms: अगर आप डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखने के शौकीन है तो आज हम आपके लिए 7 ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जहां पर आपको कॉन्टेंट की बिलकुल कमी महसूस नहीं होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 11:31 AM (IST)
ओटीटी प्लेटफार्म पर फिल्में और सीरीज देखना तो आम बात है, लेकिन जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का खास शौक होता है, उन्हें अक्सर अच्छे ऑप्शन की कमी खलती है. रियल स्टोरीज़, ट्रू इवेंट्स और नॉलेज से भरपूर कंटेंट ढूंढना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कौन से प्लेटफॉर्म्स पर मिलता है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कंटेंट? तो चलिए आज जानते हैं उन टॉप OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में, जहां आपके भरपूर कॉन्टेंट देखने को मिलेगा.

डॉक्यू-बे ओटीटी प्लेटफॉर्म पूरी तरह डॉक्यूमेंट्रीज के लिहाज से ही बनाया गया है. यहां पर आपको हर तरह की डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखने के लिए मिल जाएंगी और साथ ही इस प्लेटफॉर्म की अपनी ऑरिजनल फिल्में भी होती हैं, जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी.
कैनोपी भी एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है. एक लाइब्रेरी कार्ड खरीदकर आप इस प्लेटफॉर्म पर फ्री में एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री एन्जॉय कर सकते हैं. इसके अलावा विदेशी स्टूडेंट का पास अगर उनकी यूनवर्सिटी की मेल आईडी है, तो वो फ्री में यह प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं.
डिस्कवरी चैनल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा. जब डिस्कवरी ओटीटी पर आया तो इसके लिए चुनौती थी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना जो खासतौर पर कुछ नया सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए हो. एंटरटेनमेंट के साथ-साथ कुछ सीखना चाहते हैं तो क्यूरियॉसिटी स्ट्रीम ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है.
मेनस्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स के बाद अब बात करते हैं उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, जो बनाए तो फिल्मों और सीरीज के लिहाज से हैं, लेकिन इन पर डॉक्यूमेंट्री भी खूब मिल जाती हैं. नेटफ्लिक्स एक ऐसा ही ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए एक अलग कैटेगरी है.
जियो हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म का नेशनल जियोग्राफिक के साथ टाइअप है, तो ऐसे में नेट जियो की लगभग सभी ऑरिजनल कॉन्टेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं जिनमें कुछ कमाल की डॉक्यूमेंट्री शामिल हैं.
डॉक्यूमेंट्री के दीवानों के लिए यह भी एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है. एचबीओ मैक्स पर आपको हाई क्लास डॉक्यूमेंट्री फिल्में देखने को मिल जाती हैं.
डॉक्यूमेंट्री तो नहीं, लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आपके लिए ऐसे एंटरटेनिंग शोज लाता है जिन पर आपका एंटरटेनमेंट भी कराएंगे और सिखाएंगे भी.
Published at : 10 Dec 2025 11:31 AM (IST)
