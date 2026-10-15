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जेलर 2’ से पहले OTT पर देखें रजनीकांत की 7 धांसू फिल्में, एक्शन और रोमांच का मिलेगा डबल डोज़
‘जेलर 2’ से पहले OTT पर रजनीकांत की 7 शानदार फिल्में देख सकते हैं. ‘पेट्टा’ से ‘जेलर’ तक, इन फिल्मों में एक्शन, रहस्य, बदले और दमदार किरदारों का अलग अंदाज देखने को मिलता है.
रजनीकांत की ‘पेट्टा’, ‘कबाली’ और ‘जेलर’ जैसी फिल्मों में एक्शन और दमदार अंदाज देखने को मिलता है, वहीं ‘चंद्रमुखी’ और ‘एंथिरन’ में रहस्य और रोमांच है. ‘जेलर 2’ से पहले उनकी इन 7 फिल्मों को OTT पर देख सकते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Tags :Rajinikanth
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