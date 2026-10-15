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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीजेलर 2’ से पहले OTT पर देखें रजनीकांत की 7 धांसू फिल्में, एक्शन और रोमांच का मिलेगा डबल डोज़

जेलर 2’ से पहले OTT पर देखें रजनीकांत की 7 धांसू फिल्में, एक्शन और रोमांच का मिलेगा डबल डोज़

‘जेलर 2’ से पहले OTT पर रजनीकांत की 7 शानदार फिल्में देख सकते हैं. ‘पेट्टा’ से ‘जेलर’ तक, इन फिल्मों में एक्शन, रहस्य, बदले और दमदार किरदारों का अलग अंदाज देखने को मिलता है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 15 Oct 2026 04:24 PM (IST)
‘जेलर 2’ से पहले OTT पर रजनीकांत की 7 शानदार फिल्में देख सकते हैं. ‘पेट्टा’ से ‘जेलर’ तक, इन फिल्मों में एक्शन, रहस्य, बदले और दमदार किरदारों का अलग अंदाज देखने को मिलता है.

रजनीकांत की ‘पेट्टा’, ‘कबाली’ और ‘जेलर’ जैसी फिल्मों में एक्शन और दमदार अंदाज देखने को मिलता है, वहीं ‘चंद्रमुखी’ और ‘एंथिरन’ में रहस्य और रोमांच है. ‘जेलर 2’ से पहले उनकी इन 7 फिल्मों को OTT पर देख सकते हैं.

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रजनीकांत की फिल्म पेट्टा में विजय सेतुपति, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सिमरन और त्रिशा कृष्णन भी अहम भूमिकाये निभाते नज़र आते है. फिल्म में रजनीकांत काली नाम का एक हॉस्टल वार्डन का किरदार निभाता है जो छात्रों को दुश्मनों से बचाते हैं और अपनी पुरानी ज़िन्दगी के कई राज छिपाता है, और बाढ़ में उसके बदलने की वजह सामने आती है. फिल्म sun Nxt पर उपलब्ध है.
रजनीकांत की फिल्म पेट्टा में विजय सेतुपति, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सिमरन और त्रिशा कृष्णन भी अहम भूमिकाये निभाते नज़र आते है. फिल्म में रजनीकांत काली नाम का एक हॉस्टल वार्डन का किरदार निभाता है जो छात्रों को दुश्मनों से बचाते हैं और अपनी पुरानी ज़िन्दगी के कई राज छिपाता है, और बाढ़ में उसके बदलने की वजह सामने आती है. फिल्म sun Nxt पर उपलब्ध है.
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फिल्म चंद्रमुखी में रजनीकांत डॉ. सरवनन के किरदार निभाते नज़र आते है. फिल्म में ज्योतिका और प्रभु भी अहम भूमिकाएं निभाते हैं. फिल्म में रजनीकांत पुराने महल में हो रही रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते हैं. यह फिल्म भी Sun NXT पर देख सकते हैं.
फिल्म चंद्रमुखी में रजनीकांत डॉ. सरवनन के किरदार निभाते नज़र आते है. फिल्म में ज्योतिका और प्रभु भी अहम भूमिकाएं निभाते हैं. फिल्म में रजनीकांत पुराने महल में हो रही रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करते हैं. यह फिल्म भी Sun NXT पर देख सकते हैं.
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रजनीकांत की फिल्म कबाली में राधिका आप्टे और साई धनशिका भी नज़र आते हैं. कबाली मलेशिया में तमिल मजदूरों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है. 25 साल जेल में बिताने के बाद भी वह अपनी जिंदगी दोबारा संभालने, पत्नी और परिवार को खोजने के साथ उन लोगों का सामना करता है, जिन्होंने उसका जीवन बर्बाद किया था. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
रजनीकांत की फिल्म कबाली में राधिका आप्टे और साई धनशिका भी नज़र आते हैं. कबाली मलेशिया में तमिल मजदूरों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है. 25 साल जेल में बिताने के बाद भी वह अपनी जिंदगी दोबारा संभालने, पत्नी और परिवार को खोजने के साथ उन लोगों का सामना करता है, जिन्होंने उसका जीवन बर्बाद किया था. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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फिल्म एंथिरन’ में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बचन देखने को मिलते है ,रजनीकांत वैज्ञानिक और रोबोट चिट्टी के किरदार में नजर आते हैं, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन सना बनी हैं. चिट्टी के बदलते व्यवहार से कहानी में बड़ा मोड़ आता है. यह फिल्म Sun NXT पर उपलब्ध है.
फिल्म एंथिरन’ में रजनीकांत और ऐश्वर्या राय बचन देखने को मिलते है ,रजनीकांत वैज्ञानिक और रोबोट चिट्टी के किरदार में नजर आते हैं, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन सना बनी हैं. चिट्टी के बदलते व्यवहार से कहानी में बड़ा मोड़ आता है. यह फिल्म Sun NXT पर उपलब्ध है.
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रजनीकांत और श्रिया सरन की फिल्म शिवाजी: द बॉस में शिवाजी विदेश से लौटकर गरीबों के लिए शिक्षा और इलाज की सुविधाएं शुरू करना चाहता था . लेकिन भ्रष्टाचार उसके रास्ते में रुकावट बनता है. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
रजनीकांत और श्रिया सरन की फिल्म शिवाजी: द बॉस में शिवाजी विदेश से लौटकर गरीबों के लिए शिक्षा और इलाज की सुविधाएं शुरू करना चाहता था . लेकिन भ्रष्टाचार उसके रास्ते में रुकावट बनता है. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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रजनीकांत की फिल्म काला में नाना पाटेकर और हुमा कुरैशी ने भी अहम किरदार निभाए हैं.‘काला’ में रजनीकांत धारावी के लोगों के हक और उनके घर बचाने के लिए लड़ते हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
रजनीकांत की फिल्म काला में नाना पाटेकर और हुमा कुरैशी ने भी अहम किरदार निभाए हैं.‘काला’ में रजनीकांत धारावी के लोगों के हक और उनके घर बचाने के लिए लड़ते हैं. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.
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रजनीकांत की फिल्म जेलर में राम्या कृष्णन, विनायकन, तमन्ना भाटिया और वसंत रवि के साथ मोहनलाल और शिवा राजकुमार भी खास भूमिकाए निभाते नजर आते है. जेलर में रजनीकांत ने रिटायर्ड जेलर मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया ,जो अपने लापता बेटे की तलाश में अपराधियों से लड़ता हैं. फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. अब दर्शकों को इसकी अगली फिल्म जेलर 2 का इंतजार है.
रजनीकांत की फिल्म जेलर में राम्या कृष्णन, विनायकन, तमन्ना भाटिया और वसंत रवि के साथ मोहनलाल और शिवा राजकुमार भी खास भूमिकाए निभाते नजर आते है. जेलर में रजनीकांत ने रिटायर्ड जेलर मुथुवेल पांडियन का किरदार निभाया ,जो अपने लापता बेटे की तलाश में अपराधियों से लड़ता हैं. फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है. अब दर्शकों को इसकी अगली फिल्म जेलर 2 का इंतजार है.
Published at : 15 Oct 2026 04:24 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth

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