जेलर 2’ से पहले OTT पर देखें रजनीकांत की 7 धांसू फिल्में, एक्शन और रोमांच का मिलेगा डबल डोज़

रजनीकांत की फिल्म कबाली में राधिका आप्टे और साई धनशिका भी नज़र आते हैं. कबाली मलेशिया में तमिल मजदूरों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है. 25 साल जेल में बिताने के बाद भी वह अपनी जिंदगी दोबारा संभालने, पत्नी और परिवार को खोजने के साथ उन लोगों का सामना करता है, जिन्होंने उसका जीवन बर्बाद किया था. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है.