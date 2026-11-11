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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'

अल्पसंख्यक आरक्षण पर तेलंगाना CM ने BJP को दी चुनौती, 'हिम्मत है तो...'

हैदराबाद में 'अल्पसंख्यक कल्याण दिवस' के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य में अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर बड़ा बयान दिया और बीजेपी पर निशाना साधा.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 11 Nov 2026 06:44 PM (IST)
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत राज्य में अल्पसंख्यकों के आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है, तो वे पहले गुजरात में लागू इसी तरह के आरक्षण को खत्म करके दिखाएं.

हैदराबाद में 'अल्पसंख्यक कल्याण दिवस' के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने BJP नेताओं को "पर्यटक" करार दिया. उन्होंने कहा कि ये नेता चुनाव के समय तेलंगाना आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे अस्थायी राजनीतिक मेहमानों के पास राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण की प्रतिबद्धता को बदलने की कोई ताकत नहीं है.

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मुख्यमंत्री का यह बयान BJP की उस सार्वजनिक घोषणा के जवाब में आया है, जिसमें पार्टी ने चेवेल्ला में कहा था कि सत्ता में आने पर वे अल्पसंख्यक आरक्षण को खत्म कर देंगे. रेवंत रेड्डी ने बताया कि उन्होंने वहां आए BJP नेताओं को चुनौती दी थी कि उनकी धमकियां खोखली हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रहेगी. 

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस पार्टी का यह संकल्प देश की आजादी दिलाने में उसकी ऐतिहासिक भूमिका से जुड़ा है. उन्होंने आरक्षण को 'समावेशी विकास' का एक अहम आधार बताया, जिससे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों समुदायों को समान रूप से लाभ मिलता है.

भारत राष्ट्र समिति (BRS) पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्रीय पार्टी पर मुस्लिम मतदाताओं को धोखा देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि BRS ने अधिक आरक्षण देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि BRS अब राष्ट्रीय स्तर पर BJP के साथ मिल गई है. उन्होंने पार्टी के चुनाव चिह्न की तुलना एक ऐसे वाहन से की, जो दिल्ली पहुंचते ही 'कमल' (BJP का चुनाव चिह्न) में बदल जाता है. 

रेवंत रेड्डी ने कहा कि केवल कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक ताकत है जो BJP के वैचारिक एजेंडे का डटकर सामना कर सकती है. उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्रीय पार्टियां अंततः BJP (भगवा खेमे) में शामिल हो सकती हैं.

आरक्षण की इस लड़ाई के अलावा, मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार का व्यापक विजन भी पेश किया. उन्होंने 'ओल्ड सिटी' (पुराने शहर) में शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में किए जा रहे निवेश का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक युवाओं को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) से प्रभावित आज के जॉब मार्केट के लिए तैयार करने के लिए एक 'स्किल्स यूनिवर्सिटी' (कौशल विश्वविद्यालय) बनाई जा रही है और 'इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट' (ITI) को 'एडवांस्ड ट्रेनिंग सेंटर' में अपग्रेड किया जा रहा है. 

अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को दोहराते हुए रेड्डी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों का कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और उन्होंने उनके साथ प्रगति में एक अटूट साझेदार के रूप में खड़े रहने का संकल्प लिया.

Published at : 11 Nov 2026 06:44 PM (IST)
Tags :
Revanth Reddy TELANGANA NEWS
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