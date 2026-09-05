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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटीटीचर डे पर क्या देखें? ये 6 फिल्में और वेब सीरीज हैं बेस्ट चॉइस, हर कहानी है खास

टीचर डे पर क्या देखें? ये 6 फिल्में और वेब सीरीज हैं बेस्ट चॉइस, हर कहानी है खास

टीचर्स डे के मौके पर अगर आप कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इन फिल्मों और वेब सीरीज को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इन्हें आप घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Sep 2026 10:59 AM (IST)
टीचर्स डे के मौके पर अगर आप कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इन फिल्मों और वेब सीरीज को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इन्हें आप घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.

5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है. इस दिन हम अपने टीचर्स को याद करते हैं और उन्हें खास महसूस कराते हैं. अगर आप भी इस खास दिन पर कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं, तो बॉलीवुड और ओटीटी की कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज हैं, जो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाती हैं. तो चलिए जानते हैं उन 6 फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में, जिन्हें आप टीचर डे पर देख सकते हैं.

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फिल्म हिचकी साल 2018 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म टीचर ब्रैड कोहेन की जिंदगी से इंस्पायर्ड है, जिन्हें टॉरेट सिंड्रोम की परेशानी थी.
फिल्म हिचकी साल 2018 में रिलीज हुई थी. ये फिल्म टीचर ब्रैड कोहेन की जिंदगी से इंस्पायर्ड है, जिन्हें टॉरेट सिंड्रोम की परेशानी थी.
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फिल्म में रानी मुखर्जी ने नैना माथुर का किरदार निभाया है, जो अपनी परेशानी को खुद पर हावी नहीं होने देतीं और टीचर बनने का सपना पूरा करती हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
फिल्म में रानी मुखर्जी ने नैना माथुर का किरदार निभाया है, जो अपनी परेशानी को खुद पर हावी नहीं होने देतीं और टीचर बनने का सपना पूरा करती हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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'चॉक एन डस्टर' उन टीचर्स की कहानी दिखाती है, जो खराब एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे टीचर्स अपने सम्मान और हक के लिए लड़ते हैं. ये फिल्म जी5 पर देख सकते हैं.
'चॉक एन डस्टर' उन टीचर्स की कहानी दिखाती है, जो खराब एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे टीचर्स अपने सम्मान और हक के लिए लड़ते हैं. ये फिल्म जी5 पर देख सकते हैं.
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फिल्म 'सुपर 30' मैथ के टीचर आनंद कुमार की जिंदगी पर बनी है. फिल्म में दिखाया गया है कि आनंद कुमार गरीब बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवाते हैं. उनकी मेहनत और बच्चों की कहानी काफी इंस्पायर करने वाली है. इसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में है. ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
फिल्म 'सुपर 30' मैथ के टीचर आनंद कुमार की जिंदगी पर बनी है. फिल्म में दिखाया गया है कि आनंद कुमार गरीब बच्चों को आईआईटी की तैयारी करवाते हैं. उनकी मेहनत और बच्चों की कहानी काफी इंस्पायर करने वाली है. इसमें ऋतिक रोशन लीड रोल में है. ये फिल्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
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साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक हेलेन केलर और उनकी टीचर ऐन सुलिवन की कहानी से इंस्पायर्ड है. संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में मिशेल मैकनैली नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो देख और सुन नहीं सकती. उसके टीचर देबराज सहाय उसकी जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक हेलेन केलर और उनकी टीचर ऐन सुलिवन की कहानी से इंस्पायर्ड है. संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में मिशेल मैकनैली नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो देख और सुन नहीं सकती. उसके टीचर देबराज सहाय उसकी जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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'हेलो बच्चों' वेब सीरीज फिजिक्सवाला के फाउंडर अलख पांडे की जिंदगी से इंस्पायर्ड है. इसमें विनीत कुमार सिंह एक छोटे शहर के फिजिक्स टीचर का किरदार निभा रहे हैं, जो पढ़ाई को लेकर बच्चों की सोच बदलना चाहता है. कहानी देश के एग्जाम पर फोकस करने वाले कोचिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
'हेलो बच्चों' वेब सीरीज फिजिक्सवाला के फाउंडर अलख पांडे की जिंदगी से इंस्पायर्ड है. इसमें विनीत कुमार सिंह एक छोटे शहर के फिजिक्स टीचर का किरदार निभा रहे हैं, जो पढ़ाई को लेकर बच्चों की सोच बदलना चाहता है. कहानी देश के एग्जाम पर फोकस करने वाले कोचिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाती है. ये नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
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दो आंखें बारह हाथ फिल्म साल 1957 में आई थी. वी. शांताराम के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक असली घटना से इंस्पायर्ड है. फिल्म में एक जेल सुपरिटेंडेंट की कहानी दिखाई गई है, जो भरोसे और प्यार से खतरनाक अपराधियों को सुधारने की कोशिश करता है. ये फिल्म यूट्यूब पर देख सकते हैं.
दो आंखें बारह हाथ फिल्म साल 1957 में आई थी. वी. शांताराम के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक असली घटना से इंस्पायर्ड है. फिल्म में एक जेल सुपरिटेंडेंट की कहानी दिखाई गई है, जो भरोसे और प्यार से खतरनाक अपराधियों को सुधारने की कोशिश करता है. ये फिल्म यूट्यूब पर देख सकते हैं.
Published at : 05 Sep 2026 10:59 AM (IST)
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