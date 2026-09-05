टीचर डे पर क्या देखें? ये 6 फिल्में और वेब सीरीज हैं बेस्ट चॉइस, हर कहानी है खास

साल 2005 में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक हेलेन केलर और उनकी टीचर ऐन सुलिवन की कहानी से इंस्पायर्ड है. संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में मिशेल मैकनैली नाम की एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है, जो देख और सुन नहीं सकती. उसके टीचर देबराज सहाय उसकी जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं. ये फिल्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.