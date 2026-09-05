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टीचर डे पर क्या देखें? ये 6 फिल्में और वेब सीरीज हैं बेस्ट चॉइस, हर कहानी है खास
टीचर्स डे के मौके पर अगर आप कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इन फिल्मों और वेब सीरीज को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. इन्हें आप घर बैठे आराम से ओटीटी पर देख सकते हैं.
5 सितंबर को हर साल टीचर्स डे मनाया जाता है. इस दिन हम अपने टीचर्स को याद करते हैं और उन्हें खास महसूस कराते हैं. अगर आप भी इस खास दिन पर कुछ अच्छा देखने का प्लान बना रहे हैं, तो बॉलीवुड और ओटीटी की कई ऐसी फिल्में और वेब सीरीज हैं, जो टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाती हैं. तो चलिए जानते हैं उन 6 फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में, जिन्हें आप टीचर डे पर देख सकते हैं.
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Published at : 05 Sep 2026 10:59 AM (IST)
Tags :Teachers Day 2026
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