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'एक्सहूमा' से लेकर 'खौफ' तक, प्राइम वीडियो पर देखें ये 7 डरावनी फिल्में-सीरीज, कांप जाएगी रूह
अगर आपको हॉरर फिल्में और सीरीज पसंद हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद ये 6 फिल्में और सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं.
हॉरर फिल्में और सीरीज देखने के लिए किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो घर में पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए और इन फिल्मों-सीरीज का मजा लीजिए. अमेजन प्राइम वीडियो पर कई ऐसी हॉरर फिल्में और सीरीज मौजूद हैं, जो आपको डराने के साथ-साथ रोमांच से भी भर देंगी. आइए जानते हैं प्राइम वीडियो की ऐसी ही 7 हॉरर फिल्मों और सीरीज के बारे में.
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