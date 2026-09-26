'द ब्लैक फोन' एक हॉरर फिल्म है, जिसकी कहानी एक लड़के फिनी के इर्द-गिर्द घूमती है. उसे एक नकाबपोश शख्स किडनैप करके एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है. कमरे में एक पुराना टेलीफोन लगा है, जो काम नहीं करता, लेकिन अचानक उसमें घंटी बजने लगती है. फोन के दूसरी तरफ उसे उन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो पहले उस शख्स का शिकार बन चुके हैं. अब फिनी को इन आवाजों की मदद से उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है.