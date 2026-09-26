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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'एक्सहूमा' से लेकर 'खौफ' तक, प्राइम वीडियो पर देखें ये 7 डरावनी फिल्में-सीरीज, कांप जाएगी रूह

'एक्सहूमा' से लेकर 'खौफ' तक, प्राइम वीडियो पर देखें ये 7 डरावनी फिल्में-सीरीज, कांप जाएगी रूह

अगर आपको हॉरर फिल्में और सीरीज पसंद हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद ये 6 फिल्में और सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 26 Sep 2026 01:11 PM (IST)
अगर आपको हॉरर फिल्में और सीरीज पसंद हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद ये 6 फिल्में और सीरीज आपकी वॉचलिस्ट में शामिल हो सकती हैं.

हॉरर फिल्में और सीरीज देखने के लिए किसी खास मौके का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो घर में पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए और इन फिल्मों-सीरीज का मजा लीजिए. अमेजन प्राइम वीडियो पर कई ऐसी हॉरर फिल्में और सीरीज मौजूद हैं, जो आपको डराने के साथ-साथ रोमांच से भी भर देंगी. आइए जानते हैं प्राइम वीडियो की ऐसी ही 7 हॉरर फिल्मों और सीरीज के बारे में.

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'अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स' एक कोरियन हॉरर फिल्म है, जिसकी कहानी सु-मी और उसकी बहन सु-योन के ईद-गिर्द घूमती है. मानसिक इलाज के बाद सु-मी अपनी बहन के साथ पिता के घर लौटती है. वहां दोनों अपनी सौतेली मां के साथ रहने लगती हैं. इसके बाद घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं.
'अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स' एक कोरियन हॉरर फिल्म है, जिसकी कहानी सु-मी और उसकी बहन सु-योन के ईद-गिर्द घूमती है. मानसिक इलाज के बाद सु-मी अपनी बहन के साथ पिता के घर लौटती है. वहां दोनों अपनी सौतेली मां के साथ रहने लगती हैं. इसके बाद घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं.
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'एक्सहूमा' भी एक कोरियन हॉरर फिल्म है. कहानी एक फेंग शुई एक्सपर्ट, शमन और एक मुर्दाघर के कर्मचारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक पुराने खानदानी कब्र को दूसरी जगह ले जाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कब्र खोदने के बाद ऐसी चीजें सामने आती हैं, जो सभी के लिए मुसीबत बन जाती हैं.
'एक्सहूमा' भी एक कोरियन हॉरर फिल्म है. कहानी एक फेंग शुई एक्सपर्ट, शमन और एक मुर्दाघर के कर्मचारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्हें एक पुराने खानदानी कब्र को दूसरी जगह ले जाने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन कब्र खोदने के बाद ऐसी चीजें सामने आती हैं, जो सभी के लिए मुसीबत बन जाती हैं.
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'खौफ' एक हिंदी हॉरर सीरीज है, जिसमें 8 एपिसोड हैं. कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो अपने बीते हुए बुरे अनुभवों से परेशान होकर दिल्ली आती है और एक हॉस्टल में रहने लगती है, लेकिन यहां भी उसे ठीक महसूस नहीं होता. उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है. धीरे-धीरे वो अपनी ही सोच और हकीकत को लेकर परेशान होने लगती है.
'खौफ' एक हिंदी हॉरर सीरीज है, जिसमें 8 एपिसोड हैं. कहानी एक ऐसी लड़की की है, जो अपने बीते हुए बुरे अनुभवों से परेशान होकर दिल्ली आती है और एक हॉस्टल में रहने लगती है, लेकिन यहां भी उसे ठीक महसूस नहीं होता. उसे लगता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है. धीरे-धीरे वो अपनी ही सोच और हकीकत को लेकर परेशान होने लगती है.
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'स्माइल' एक इंग्लिश हॉरर फिल्म है, जिसमें एक अजीब मुस्कान लोगों के लिए डर का कारण बन जाती है. फिल्म में एक रहस्यमयी ताकत लोगों को डरावनी घटनाएं देखने के लिए मजबूर करती है और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है. सबसे डरावनी बात ये है कि ये डर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता जाता है. फिल्म में डरावना माहौल और अचानक आने वाले सीन दोनों देखने को मिलते हैं.
'स्माइल' एक इंग्लिश हॉरर फिल्म है, जिसमें एक अजीब मुस्कान लोगों के लिए डर का कारण बन जाती है. फिल्म में एक रहस्यमयी ताकत लोगों को डरावनी घटनाएं देखने के लिए मजबूर करती है और इसके बाद उनकी मौत हो जाती है. सबसे डरावनी बात ये है कि ये डर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता जाता है. फिल्म में डरावना माहौल और अचानक आने वाले सीन दोनों देखने को मिलते हैं.
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तेलुगु फिल्म 'मसूदा' एक सिंगल मदर और उसकी बेटी की कहानी है. दोनों की जिंदगी तब बदल जाती है, जब उनकी बेटी नाजिया के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगता है. मां नीलम को शक होता है कि उसकी बेटी पर किसी बुरी ताकत का असर है. इसके बाद वो अपने पड़ोसी और दोस्त गोपी से मदद मांगती है. फिल्म में डरावने सीन के साथ बुरी ताकत को एक अलग तरह से दिखाया गया है.
तेलुगु फिल्म 'मसूदा' एक सिंगल मदर और उसकी बेटी की कहानी है. दोनों की जिंदगी तब बदल जाती है, जब उनकी बेटी नाजिया के व्यवहार में अचानक बदलाव आने लगता है. मां नीलम को शक होता है कि उसकी बेटी पर किसी बुरी ताकत का असर है. इसके बाद वो अपने पड़ोसी और दोस्त गोपी से मदद मांगती है. फिल्म में डरावने सीन के साथ बुरी ताकत को एक अलग तरह से दिखाया गया है.
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'थीम' एक इंग्लिश हॉरर सीरीज है, जिसकी कहानी 1950 के दशक के अमेरिका की है. एक अश्वेत परिवार नॉर्थ कैरोलिना से लॉस एंजिल्स के एक ऐसे इलाके में रहने आता है, जहां उनके आसपास रहने वाले सभी लोग गोरे हैं. शुरुआत में उनका नया घर उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं.
'थीम' एक इंग्लिश हॉरर सीरीज है, जिसकी कहानी 1950 के दशक के अमेरिका की है. एक अश्वेत परिवार नॉर्थ कैरोलिना से लॉस एंजिल्स के एक ऐसे इलाके में रहने आता है, जहां उनके आसपास रहने वाले सभी लोग गोरे हैं. शुरुआत में उनका नया घर उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही वहां अजीब घटनाएं होने लगती हैं.
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'द ब्लैक फोन' एक हॉरर फिल्म है, जिसकी कहानी एक लड़के फिनी के इर्द-गिर्द घूमती है. उसे एक नकाबपोश शख्स किडनैप करके एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है. कमरे में एक पुराना टेलीफोन लगा है, जो काम नहीं करता, लेकिन अचानक उसमें घंटी बजने लगती है. फोन के दूसरी तरफ उसे उन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो पहले उस शख्स का शिकार बन चुके हैं. अब फिनी को इन आवाजों की मदद से उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है.
'द ब्लैक फोन' एक हॉरर फिल्म है, जिसकी कहानी एक लड़के फिनी के इर्द-गिर्द घूमती है. उसे एक नकाबपोश शख्स किडनैप करके एक सुनसान कमरे में बंद कर देता है. कमरे में एक पुराना टेलीफोन लगा है, जो काम नहीं करता, लेकिन अचानक उसमें घंटी बजने लगती है. फोन के दूसरी तरफ उसे उन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, जो पहले उस शख्स का शिकार बन चुके हैं. अब फिनी को इन आवाजों की मदद से उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है.
Published at : 26 Sep 2026 12:16 PM (IST)
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