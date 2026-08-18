'बंटवारा 1947' आई पसंद? ओटीटी पर देख डालें सनी देओल की ये फिल्में

फिल्म 'बेताब' से सनी देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म का निर्देशन राहुल रवैल ने किया था. ये एक एक्शन फिल्म है. इस फिल्म से अमृता सिंह ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और वे रातों-रात स्टार बन गए. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.