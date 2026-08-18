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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीओटीटी'बंटवारा 1947' आई पसंद? ओटीटी पर देख डालें सनी देओल की ये फिल्में

'बंटवारा 1947' आई पसंद? ओटीटी पर देख डालें सनी देओल की ये फिल्में

एक्टर इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. अगर आपको ये फिल्म आपको पसंद आई है, तो उनकी ये 7 बेहतरीन फिल्में भी आपको जरूर देखनी चाहिए.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 18 Aug 2026 05:24 PM (IST)
एक्टर इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. अगर आपको ये फिल्म आपको पसंद आई है, तो उनकी ये 7 बेहतरीन फिल्में भी आपको जरूर देखनी चाहिए.

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में अगर अपने अभी तक ये फिल्म थिएटर में नहीं देखी है, तो आज हम आपको एक्टर की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

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'बॉर्डर' साल 1997 की एक पॉपुलर देशभक्ति फिल्म है, जिसे जे.पी. दत्ता ने लिखा और निर्देशित किया था. ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई की सच्ची घटनाओं पर बनी है. फिल्म में सनी देओल की दमदार एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
'बॉर्डर' साल 1997 की एक पॉपुलर देशभक्ति फिल्म है, जिसे जे.पी. दत्ता ने लिखा और निर्देशित किया था. ये फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई की सच्ची घटनाओं पर बनी है. फिल्म में सनी देओल की दमदार एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया था. इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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सनी देओल की फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' को लोगों ने काफी पसंद किया. साल 2001 में आई इस फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया था, जो आज भी दर्शकों के बीच पॉपुलर है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
सनी देओल की फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' को लोगों ने काफी पसंद किया. साल 2001 में आई इस फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह का किरदार निभाया था, जो आज भी दर्शकों के बीच पॉपुलर है. इसे आप जी5 पर देख सकते हैं.
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फिल्म 'बेताब' से सनी देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म का निर्देशन राहुल रवैल ने किया था. ये एक एक्शन फिल्म है. इस फिल्म से अमृता सिंह ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और वे रातों-रात स्टार बन गए. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
फिल्म 'बेताब' से सनी देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. फिल्म का निर्देशन राहुल रवैल ने किया था. ये एक एक्शन फिल्म है. इस फिल्म से अमृता सिंह ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी. दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया और वे रातों-रात स्टार बन गए. इसे आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
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'घायल' साल 1990 में रिलीज हुई एक्शन-ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में थे. वहीं फिल्म में अमरीश पुरी संग उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब सराहा था. ये जी5 पर देखी जा सकती है.
'घायल' साल 1990 में रिलीज हुई एक्शन-ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म में सनी देओल लीड रोल में थे. वहीं फिल्म में अमरीश पुरी संग उनकी केमिस्ट्री को लोगों ने खूब सराहा था. ये जी5 पर देखी जा सकती है.
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फिल्म 'गदर' के बाद सनी देओल ने इसके सीक्वल में भी धमाल मचा दिया था. तारा सिंह के किरदार में उन्होंने फिर से लोगों का दिल जीत लिया. इस बार तारा सिंह सकीना को बचाने नहीं, बल्कि अपने बेटे जीते (चरणजीत) के लिए पाकिस्तान जाते हैं. गदर 2 जी5 पर अवेलेबल है.
फिल्म 'गदर' के बाद सनी देओल ने इसके सीक्वल में भी धमाल मचा दिया था. तारा सिंह के किरदार में उन्होंने फिर से लोगों का दिल जीत लिया. इस बार तारा सिंह सकीना को बचाने नहीं, बल्कि अपने बेटे जीते (चरणजीत) के लिए पाकिस्तान जाते हैं. गदर 2 जी5 पर अवेलेबल है.
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'जाट' साल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में में सनी देओल लीड रोल में नजर आए. फिल्म में सनी देओल का दमदार एक्शन, उनका अंदाज देखने लायक है. वहीं रणदीप हुड्डा विलेन के किरदार में दिखे. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
'जाट' साल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में में सनी देओल लीड रोल में नजर आए. फिल्म में सनी देओल का दमदार एक्शन, उनका अंदाज देखने लायक है. वहीं रणदीप हुड्डा विलेन के किरदार में दिखे. ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है.
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फिल्म 'बॉर्डर' की सक्सेस के बाद इस साल इसका सीक्वल रिलीज किया गया, जिसमें सनी देओल की ऑन स्क्रीन प्रजेंस ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की. 'बॉर्डर 2' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
फिल्म 'बॉर्डर' की सक्सेस के बाद इस साल इसका सीक्वल रिलीज किया गया, जिसमें सनी देओल की ऑन स्क्रीन प्रजेंस ने लोगों का खूब ध्यान खींचा. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कमाई की. 'बॉर्डर 2' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है.
Published at : 18 Aug 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Border 2 Batwara 1947

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