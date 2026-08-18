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'बंटवारा 1947' आई पसंद? ओटीटी पर देख डालें सनी देओल की ये फिल्में
एक्टर इन दिनों हालिया रिलीज फिल्म ‘बंटवारा 1947’ को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. अगर आपको ये फिल्म आपको पसंद आई है, तो उनकी ये 7 बेहतरीन फिल्में भी आपको जरूर देखनी चाहिए.
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में अगर अपने अभी तक ये फिल्म थिएटर में नहीं देखी है, तो आज हम आपको एक्टर की कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 05:24 PM (IST)
Tags :Sunny Deol Border 2 Batwara 1947
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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